Quais são os riscos das canetas emagrecedoras? Entenda efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Medicamentos são indicados para o controle do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas precisam de acompanhamento médico

  Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic
Crédito: Alones/Shutterstock

Ainda que as canetas emagrecedoras tenham se tornado aliadas do controle do diabetes tipo 2 o combate à obesidade, substâncias como a tirzepatida (Mounjaro) e a semaglutida (Ozempic e Wegovy) podem trazer efeitos colaterais graves, se forem usados sem recomendação e acompanhamento médico.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

Conheça cinco efeitos adversos do uso das medicações

1. Problemas na coluna e nas articulações​

O uso das canetas deve levar em conta a saúde musculoesquelética, porque é possível ter problemas na coluna. Segundo o médico ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna, alguns dos problemas incluem o comprometimento da estabilidade articular e do suporte da coluna vertebral. Isso pode provocar inflamações e hérnias de disco.

O risco ocorre nos casos em que o medicamento é mal administrado e, com a perda de peso rápida, os pacientes perdem também massa muscular.

“Nesses casos, a coluna é uma das primeiras regiões a apresentar problemas, já que a musculatura é essencial para a sua sustentação. Quando essa musculatura falha, há uma sobrecarga das articulações. Ao notar qualquer sinal de fraqueza, dores nas costas ou desequilíbrio de postura, é preciso procurar um médico”, diz ele, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC).

2. Aparência envelhecida e flacidez no rosto

Em abril, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) chegou a emitir um alerta sobre os efeitos colaterais de medicamentos como a tirzepatida e a semaglutida. A entidade destacou que a redução de gordura rápida facial leva à perda de volume subcutâneo. Entre as possíveis consequências, estão a flacidez e rugas na pele.

Em um texto publicado no site da entidade, o médico dermatologista Daniel Coimbra, coordenador do Departamento de Cosmiatria da SBD, explicou que o uso desses medicamentos inibe a proliferação de células-tronco adiposas.

“Com isso, muitos pacientes percebem um envelhecimento acelerado, que pode ser de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de peso perdido e de fatores individuais, como genética e exposição a fatores ambientais”.

3. Queda de cabelo

A queda de cabelo - alopecia - é uma das reações adversas possíveis para os medicamentos análogos do GLP-1. No caso do Mounjaro, de acordo com a própria Lilly, durante os ensaios clínicos de fase 3 que avaliaram a tirzepatida, a queda de cabelo apereceu como um efeito colateral considerado comum (afetou entre ≥1% e <10% dos participantes, especialmente aqueles com sobrepeso ou obesidade, com ou sem diabetes tipo 2.

No ano passado, a Food and Drug Administration (FDA, a agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos) anunciou que estava analisando relatos de perda de cabelo devido à semaglutida.

Estudos recentes têm apontado que a perda de cabelo nesses casos é associada à perda de peso rápida e não aos medicamentos em si. Ela pode ser transitória.

4. Problemas gastrointestinais e até hemorroidas

Como esses medicamentos retardam o esvaziamento gástrico e provocam a sensação de saciedade por mais tempo, eles podem contribuir diretamente com quadros de prisão de ventre.

A constipação, tal qual a diarreia, pode ajudar a desencadear a doença hemorroidária. Esse é um dos motivos pelos quais as canetas emagrecedoras - medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro - precisam ter seu uso acompanhado por médicos. "Os análogos do (hormônio) GLP-1 podem deixar os pacientes mais constipados, o que é um fator de risco. Se você tem mais constipação, pode aumentar as chances de desenvolvimento de hemorroida", afirmou a médica Úrsula Galvão, ao CORREIO, em setembro.

5. Prejudicar o botox

Um estudo publicado na revista científica Toxicon mostrou que o uso das canetas emagrecedoras pode levar à redução da duração e do efeito da aplicação da toxina botulínica (botox). A duração da substância passaria de cerca de 20 semanas para 16.

Os pesquisadores apontam fatores como a perda muscular e alterações metabólicas como possíveis causas. A versão impressa da revista será publicada apenas em janeiro de 2026, mas o artigo já pode ser acessado no site.

