Quais são os riscos das canetas emagrecedoras? Entenda efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Medicamentos são indicados para o controle do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas precisam de acompanhamento médico

Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic

Ainda que as canetas emagrecedoras tenham se tornado aliadas do controle do diabetes tipo 2 o combate à obesidade, substâncias como a tirzepatida (Mounjaro) e a semaglutida (Ozempic e Wegovy) podem trazer efeitos colaterais graves, se forem usados sem recomendação e acompanhamento médico.

Conheça cinco efeitos adversos do uso das medicações

1. Problemas na coluna e nas articulações​

O uso das canetas deve levar em conta a saúde musculoesquelética, porque é possível ter problemas na coluna. Segundo o médico ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna, alguns dos problemas incluem o comprometimento da estabilidade articular e do suporte da coluna vertebral. Isso pode provocar inflamações e hérnias de disco.

O risco ocorre nos casos em que o medicamento é mal administrado e, com a perda de peso rápida, os pacientes perdem também massa muscular.

“Nesses casos, a coluna é uma das primeiras regiões a apresentar problemas, já que a musculatura é essencial para a sua sustentação. Quando essa musculatura falha, há uma sobrecarga das articulações. Ao notar qualquer sinal de fraqueza, dores nas costas ou desequilíbrio de postura, é preciso procurar um médico”, diz ele, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC).

2. Aparência envelhecida e flacidez no rosto

Em abril, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) chegou a emitir um alerta sobre os efeitos colaterais de medicamentos como a tirzepatida e a semaglutida. A entidade destacou que a redução de gordura rápida facial leva à perda de volume subcutâneo. Entre as possíveis consequências, estão a flacidez e rugas na pele.

Em um texto publicado no site da entidade, o médico dermatologista Daniel Coimbra, coordenador do Departamento de Cosmiatria da SBD, explicou que o uso desses medicamentos inibe a proliferação de células-tronco adiposas.

“Com isso, muitos pacientes percebem um envelhecimento acelerado, que pode ser de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de peso perdido e de fatores individuais, como genética e exposição a fatores ambientais”.

3. Queda de cabelo

A queda de cabelo - alopecia - é uma das reações adversas possíveis para os medicamentos análogos do GLP-1. No caso do Mounjaro, de acordo com a própria Lilly, durante os ensaios clínicos de fase 3 que avaliaram a tirzepatida, a queda de cabelo apereceu como um efeito colateral considerado comum (afetou entre ≥1% e <10% dos participantes, especialmente aqueles com sobrepeso ou obesidade, com ou sem diabetes tipo 2.

No ano passado, a Food and Drug Administration (FDA, a agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos) anunciou que estava analisando relatos de perda de cabelo devido à semaglutida.

Estudos recentes têm apontado que a perda de cabelo nesses casos é associada à perda de peso rápida e não aos medicamentos em si. Ela pode ser transitória.

4. Problemas gastrointestinais e até hemorroidas

Como esses medicamentos retardam o esvaziamento gástrico e provocam a sensação de saciedade por mais tempo, eles podem contribuir diretamente com quadros de prisão de ventre.

A constipação, tal qual a diarreia, pode ajudar a desencadear a doença hemorroidária. Esse é um dos motivos pelos quais as canetas emagrecedoras - medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro - precisam ter seu uso acompanhado por médicos. "Os análogos do (hormônio) GLP-1 podem deixar os pacientes mais constipados, o que é um fator de risco. Se você tem mais constipação, pode aumentar as chances de desenvolvimento de hemorroida", afirmou a médica Úrsula Galvão, ao CORREIO, em setembro.

5. Prejudicar o botox

Um estudo publicado na revista científica Toxicon mostrou que o uso das canetas emagrecedoras pode levar à redução da duração e do efeito da aplicação da toxina botulínica (botox). A duração da substância passaria de cerca de 20 semanas para 16.