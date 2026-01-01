Acesse sua conta
Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Filme baseado no livro teve pré-estreia em dezembro e será lançado oficialmente nesta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:00

Freida McFadden, autora de livros de suspense como A Empregada e Nunca Minta
Apesar de ter tido sessões antecipadas desde o último dia 19, A Empregada, filme baseado no livro de suspense homônimo, só estreia oficialmente no Brasil nesta quinta-feira (1º). Com seus mais de três milhões de exemplares vendidos no país, não é novidade que a história é um fenômeno. Mas nem todo mundo sabe que a autora da obra, Freida McFadden, também se tornou uma espécie de nova rainha do thriller contemporâneo.

A produção dela impressiona: são mais de 20 livros publicados, incluindo outros três títulos da saga de A Empregada. No entanto, Freida McFadden é bem mais que isso. Somente no Brasil, já são pelo menos 15 títulos traduzidos e disponíveis, além do bestseller principal. Publicada por duas editoras no país - a Arqueiro e o Grupo Editorial Record -, Freida tem, inclusive, lançamentos nos próximos dias. Enquanto a Record lança A Inquilina nesta sexta-feira (2), a Arqueiro vai adicionar A Mulher em Silêncio ao seu catálogo a partir da próxima segunda-feira (6).

15 livros de Freida McFadden além de A Empregada

O dentento, de Freida McFadden (Arqueiro). No primeiro dia de trabalho em uma prisão de segurança máxima, a enfermeira Brooke Sullivan aprende três regras cruciais: 1) tratar todos os detentos com respeito, 2) nunca revelar nenhuma informação pessoal e 3) jamais ser simpática demais com os presos. Ninguém sabe que Brooke já quebrou todas elas. por Divulgação
O namorado, de Freida McFadden (Record). Após muitos encontros ruins, Sydney Shaw finalmente conhece o homem perfeito: charmoso, médico e atencioso, chamado Tom. No entanto, uma série de assassinatos brutais de mulheres em encontros online chama a atenção da polícia.  por Divulgação
Nunca Minta, livro de Freida McFadden (Record). Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo.  por Divulgação
A intrusa, de Freida McFadden (Record). Casey se prepara para enfrentar sozinha uma violenta tempestade em sua casa isolada no meio do nada quando, de repente, escuta um barulho no quintal. Lá fora, uma menina coberta de sangue e com um canivete na mão.  por Reprodução
Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). Durante uma viagem para tentar salvar o casamento, Claire e um grupo de amigos se perdem em uma floresta isolada após o carro quebrar a caminho da pousada. O que seria férias vira um jogo mortal de perseguição — e apenas um deles voltará para casa. por Reprodução
O filho perfeito, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma adolescente sumiu do bairro pacato onde moram, e a polícia suspeita do pior. O filho mais velho de Erika, Liam, foi a última pessoa a vê-la com vida. Erika sempre percebeu algo... diferente em Liam. Ela sabe que há algo perverso em seu filho preferido, algo muito além das aparências. por Reprodução
A sete chaves, de Freida McFadden (Arqueiro). Um dia, Nora fica sabendo que uma de suas pacientes foi assassinada. E o mais chocante: do mesmo modo único e terrível que o pai dela usava com suas vítimas. Alguém sabe quem Nora é e quer que ela pague por esse crime. por Reprodução
O acidente, de Freida McFadden (Record). Tegan tem 23 anos, está grávida de oito meses e está fugindo de um pesadelo, mas não imagina que o caminho que ela escolhe é apenas o começo de um destino ainda mais sombrio.  por Reprodução
A professora, de Freida McFadden (Record). Todos dizem que Eve tem uma vida boa. Ela tem um emprego estável, uma bela casa, um marido lindo... Tudo parece perfeito, como deveria ser. Mas nem tudo é como Eve gostaria que fosse. No ano anterior, um escândalo abalou o colégio onde ela leciona matemática.  por Reprodução
O segredo da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Millie está de volta! A aguardada sequência de A empregada.Millie saiu da casa dos Winchesters e está mais uma vez procurando emprego. Agora o segredo que ela precisa proteger é mais sombrio ainda. por Reprodução
A empregada está de olho, de Freida McFadden (Arqueiro). O terceiro livro da série iniciada com A empregada. Cuidado com os seus vizinhos. Millie acreditava que havia deixado seus segredos mais sombrios para trás... por Reprodução
O casamento da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Este conto se passa no longo intervalo entre O segredo da empregada e A empregada está de olho, segundo e terceiro livros da série, e pode ser lido após qualquer um dos dois. por Reprodução
A contadora, de Freida McFadden (Record). Dawn Schiff é uma pessoa estranha. Ela não consegue entender ironia, não tem nenhum amigo e seu dia é cronometrado. Por isso, quando Dawn não aparece no escritório numa manhã, sua colega Natalie fica surpresa. por Reprodução
A inquilina, de Freida McFadden (Record). Após ser demitido, Blake aluga um quarto de sua casa para Whitney, na esperança de resolver seus problemas financeiros. No entanto, eventos sinistros e sabotagens sugerem que a nova inquilina montou uma armadilha mortal. Será lançado em 2 de janeiro.  por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um casamento cheio de segredos e uma esposa incapaz de falar. O que fazer quando você quer desesperadamente falar, mas só consegue se exprimir através dos seus olhos? Será lançado em 6 de janeiro.  por Reprodução
