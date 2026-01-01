CULTURA

Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Filme baseado no livro teve pré-estreia em dezembro e será lançado oficialmente nesta quinta-feira (1º)

Thais Borges

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:00

Freida McFadden, autora de livros de suspense como A Empregada e Nunca Minta Crédito: Divulgação

Apesar de ter tido sessões antecipadas desde o último dia 19, A Empregada, filme baseado no livro de suspense homônimo, só estreia oficialmente no Brasil nesta quinta-feira (1º). Com seus mais de três milhões de exemplares vendidos no país, não é novidade que a história é um fenômeno. Mas nem todo mundo sabe que a autora da obra, Freida McFadden, também se tornou uma espécie de nova rainha do thriller contemporâneo.

A produção dela impressiona: são mais de 20 livros publicados, incluindo outros três títulos da saga de A Empregada. No entanto, Freida McFadden é bem mais que isso. Somente no Brasil, já são pelo menos 15 títulos traduzidos e disponíveis, além do bestseller principal. Publicada por duas editoras no país - a Arqueiro e o Grupo Editorial Record -, Freida tem, inclusive, lançamentos nos próximos dias. Enquanto a Record lança A Inquilina nesta sexta-feira (2), a Arqueiro vai adicionar A Mulher em Silêncio ao seu catálogo a partir da próxima segunda-feira (6).