Leitura para o verão: confira 12 livros para aproveitar a estação

As indicações incluem romances, suspenses, nacionais e clássicos da literatura

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:00

12 livros para ler no verão e aproveitar a estação solar
12 livros para ler no verão e aproveitar a estação solar Crédito: Pexels

Sol, mar e descanso combinam com muita coisa, mas também podem combinar com a leitura. Se você é do tipo que quer aproveitar as férias para colocar a leitura em dia, mas prefere títulos temáticos, aqui vão sugestões de livros que têm tudo a ver com a estação.

Entre romances, suspenses, nacionais e clássicos da literatura, separamos 12 indicações que podem te inspirar a sair da ressaca literária. 

Leitura de verão, de Emily Henry (Verus). Uma escritora de romances que não acredita mais no amor e um escritor literário sufocado pela rotina se envolvem em um desafio que pode subverter tudo o que eles sempre pensaram sobre o que é ser feliz. por Reprodução
Até o verão terminar, de Colleen Hoover (Galera). Uma vida de dor e abandono fizeram de Beyah uma pessoa cética, desconfiada e boa em guardar segredos. Mas, até o verão terminar, ela terá que rever tudo o que acredita. por Reprodução
Até o fim do verão, de Abby Jimenez (Arqueiro). Justin acha que sofre com uma maldição e, graças a um post no Reddit, todo mundo fica sabendo qual é. A questão é que, toda vez que um relacionamento dele termina, a ex-namorada encontra o amor de sua vida logo depois. por Reprodução
Depois daquele verão, de Carley Fortune (Buzz). Bem-sucedida e independente, Percy já não passa os verões à beira do lago. Mas um dia Percy recebe um telefonema que a leva de volta a Barry’s Bay – e para perto de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor por Reprodução
Sonho de uma noite de verão, de William Shakespeare (L&PM). Numa noite de verão, num bosque, quatro jovens enamorados encontram-se e desencontram-se: Lisandro ama Hérmia que ama Lisandro e é amada por Demétrio, que é amado por Helena; depois, Demétrio ama Helena, que ama Demétrio e é amada por Lisandro, que é amado por Hérmia.  por Reprodução
Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Maya Killgore tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida. Conor Harkness tem 38, e Maya não consegue parar de pensar nele. por Reprodução
Um mistério no Caribe, de Agatha Christie (HarperCollins). Miss Marple está entediada em suas férias à beira-mar. O sol até ajuda com seu reumatismo, mas nada divertido acontece. Até que finalmente seu interesse é despertado pela história de um assassinato contada pelo Major Palgrave. por Reprodução
Garotas na escuridão, de Jess Lourey (Darkside). Saint Cloud, Minnesota, 1977. Para os adolescentes de uma pacata cidade no Meio-Oeste dos Estados Unidos, o verão significa liberdade e diversão, festas noturnas, bebedeiras, rock ‘n’ roll e aventuras desbravadoras pelos túneis subterrâneos abandonados que cortam e interligam algumas partes da região. Mas nesse verão nada será como antes.  por Reprodução
Antes que o verão acabe, de vários autores (Naci). O verão pode ser, também, o início de uma jornada para se encontrar, seja mudando de cidade ou se envolvendo com personagens mágicos e seres míticos saídos das páginas de um livro. Todas essas histórias aguardam você em sete contos de verão escritos por Aureliano, Cristina Bomfim, G. B. Baldassari, Júlia Maizman, Mark Miller, Mary C. Müller e Victor Marques por Reprodução
O mar que me levou a você, de Pedro Rhuas (Seguinte). Nascido em uma lendária família de surfistas, Matias Mendonza sempre esteve ligado ao mar.  De volta à praia de Canoa Quebrada para mais uma temporada perfeita no Ceará, ele precisa decidir se seguirá no surfe profissional ou se trabalhará no hostel dos pais.Mas, antes que faça sua escolha, o mar tem uma última surpresa: Júlio, o garoto misterioso.  por Reprodução
Sobreviventes, de Megan Miranda (Darkside). Há uma década, duas vans repletas de alunos do último ano do ensino médio foram arrastadas por um rio no Tennessee durante uma viagem escolar, resultando na trágica perda de vários colegas e professores.  por Reprodução
O Grande Gatsby, de F. Scott Fitgerald (Excelsior).  O triângulo amoroso entre Daisy, Gatsy e Tom começa a ganhar ares de tensão até que culmina em uma sucessão de tragédias, revelando a verdadeira face dos personagens e da sociedade aristocrata norte-americana da década de 1920. por Reprodução
