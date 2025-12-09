Acesse sua conta
Para aliviar a ansiedade: confira 25 livros de ficção que oferecem conforto e cura

A chamada 'healing fiction' é muito popular em países como Coreia do Sul e Japão

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00

Ansiedade em alta? Veja 25 livros de ficção que trazem conforto e sensação de cura
Ansiedade em alta? Veja 25 livros de ficção que trazem conforto e sensação de cura Crédito: Pexels

Narrativas acolhedoras, que trazem conforto e bem-estar, com foco em personagens inspiradores e ambientes como livrarias e cafeterias. A chamada ficção de cura (ou healing fiction, em inglês), tem um caráter terapêutico e a ideia de aquecer os corações.

Muito populares em países como o Japão e a Coreia do Sul, a ficção de cura começou a ganhar espaço no mercado brasileiro entre 2023 e 2024, especialmente em meio a uma sociedade cada vez mais ansiosa que tem buscado boas notícias e reflexões.

Conheça livros de ficção de cura (healing fiction)

Temporada de cura no ateliê Soyo, de Yeon Somin (Bertrand Brasil): Depois de sofrer um burnout, Jeong-min se isola em casa, sem ver ou falar com ninguém. Após meses reclusa, ela decide se aventurar pelas ruas de Ilsan. por Divulgação
A doceria mágica da Rua do Anoitecer, de Hiyoko Kurisu (Arqueiro): No fim dessa estranha rua, a Doceria Mágica Âmbar é a única loja aberta, e vez por outra acaba sendo encontrada por um humano perdido. por Reprodução
Chocolate quente às quintas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro): Escondido à sombra das cerejeiras que margeiam um pequeno rio, o Café Marble tem apenas três pequenas mesas de madeira e um balcão. Mesmo assim, os clientes encontram ali um refúgio de paz. por Divulgação
A inconveniente loja de conveniência, de Kim Ho-Yeon (Bertrand Brasil): um romance sobre segundas chances e sobre como a solução de problemas aparentemente insolúveis pode estar mais perto do que se imagina. por Reprodução
A incrível lavanderia dos corações, de Yun Jungeun (Intrínseca): na Lavanderia dos Corações, uma mulher enigmática chamada Jieun aguarda seus visitantes, sempre com um chá quentinho e a promessa de saírem com o espírito renovado. por Divulgação
A extraordinária cozinha dos livros, de Kim Jee-Hye (Gutenberg):  Encantada pelo local, Yujin decide abrir a "Extraordinária Cozinha dos Livros", uma livraria-café onde cada visitante encontra o livro perfeito acompanhado de uma refeição reconfortante. por Divulgação
A casa de peregrinações, de Yoo Eun-sil (Pitaya): Dividida entre dois mundos, Surim volta a morar com a família e tem que conciliar as diferentes crenças que a atravessam. Será que a vida gira em torno do acúmulo de posses e de disputas de ego?  por Divulgação
A inexplicácel livraria da cerejeira, de Takuya Asakura (Harlequin): Diferentes visitantes chegam à livraria, cada um trazendo um livro que espelha sua própria história e aconselha sobre como seguir em frente. por Divulgação
A misteriosa confeitaria da meia-noite, de Lee Onhwa (Paralela): Quando Yeonhwa perde a avó, uma mulher enigmática e distante, ela recebe como herança a confeitaria Hwawoldang, que está na família há gerações.  por Divulgação
Chibineko: o restaurante das memórias inesquecíveis (de Yuta Takahashi): Bem-vindo ao Restaurante Chibineko. Aqui, enquanto se desfruta de uma refeição especial, uma pessoa falecida pode voltar para um último encontro. por Divulgação
Vou te receitar um gato, de Ishida Syou (Intrínseca): A misteriosa Clínica Kokoro oferece um tratamento exclusivo ― e um tanto estranho ― para aqueles que chegam até lá: gatos. por Divulgação
Meus dias na livraria Morisaki, de Satoshi Yagisawa (Bertrand Brasil): A jovem Takako perde tudo, mas se encontra na livraria que pertence a sua família há três gerações. por Divulgação
Farmácia do amor da Família Botero, de Lee Sun-Young (VR Editora): Quando uma farmácia que afirma vender o amor abre as portas num bairro residencial, logo levanta curiosidade e suspeitas entre os vizinhos. Mas deve haver um segredo na "poção do amor" que vendem. por Divulgação
Espelhos de água, de Samantha Sotto Yambao (Galera): Hana herda uma casa de penhores onde se vendem arrependimentos. Porém, em certa manhã, tudo dá errado e ela embarca em uma jornada mágica que a fará repensar a vida.  por Divulgação
Você precisa de um gato, de Kiyoshi Shigematsu (Bertrand Brasil): Em Tóquio, um pet shop peculiar oferece aos clientes a oportunidade de levar para casa um de seus gatos. As condições: o felino deve ser devolvido em três dias, só pode comer o alimento fornecido pela loja e deve estar sempre acompanhado de sua familiar manta de estimação. por Divulgação
Meu Dom Quixote Coreano, de Kim Ho-Yeon (Bertrand Brasil): uma homenagem à obra de Cervantes, é uma reflexão profunda sobre os sonhos que nos guiam, as pessoas que conhecemos ao longo da vida e a força que nos move mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar.  por Divulgação
A loja dos dias de chuva, de You Yeonh-Gwang (Livros da Alice): Logo nos primeiros dias que dão início à estação das chuvas, uma construção em ruínas aparece. É a loja dos dias de chuva, ou para os que acreditam, a loja dos goblins. por Divulgação
Matcha às segundas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro): Retomando o cenário acolhedor de Chocolate quente às quintas-feiras, Michiko Aoyama traz um delicado romance sobre a beleza dos relacionamentos e os laços invisíveis que nos unem. por Divulgação
O gato do adeus, de Hiro Arikawa (Alfaguara): os leitores serão transportados para o Japão moderno e o tradicional, um mundo onde as relações, como as entre gatos e seus donos, são construídas com afeto, cumplicidade e compreensão. por Divulgação
O gato que salvou a biblioteca, de Sosuke Natsukawa (Planeta): Nanami Kosaki adora ler. A biblioteca local se tornou o seu lar longe de casa, e os livros, seus melhores amigos. Quando Nanami começa a reparar que alguns dos seus livros favoritos estão desaparecendo das prateleiras da biblioteca, ela passa a suspeitar de um homem de terno cinzento cujo comportamento furtivo não lhe parece nem um pouco certo. por Divulgação
A garota da cabine telefônica, de Lee Su-Yeon (Rocco): Uma história comovente, centrada em uma misteriosa cabine telefônica mágica, capaz de servir de ponte entre os vivos e aqueles que tiveram um fim prematuro e sofrido.  por Divulgação
A lanterna das memórias perdidas, de Sanaka Hiiragi (Bertrand Brasil): num estúdio fotográfico onde um antigo relógio de parede não funciona mais, Hirasaka gentilmente recepciona seus visitantes, um por um, em um confortável sofá de couro, lhes oferece a bebida de sua preferência e revela o que os aguarda. por Divulgação
Os gatos do café da lua cheia, de Mai Mochizuki (Intrínseca): De acordo com um mito japonês, os gatos são símbolo de boa sorte. E, se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas, se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer um misterioso café que surge em noites de lua cheia em Quioto... por Divulgação
A incrível loja de perfumes, de Jin Seolla (Inside Books): Sob os cuidados da gerente Jin Duri e do talentoso Joy, a Perfumaria Memorial proporciona uma experiência única para aqueles que buscam se libertar do peso da saudade, oferecendo um recomeço para pais enlutados, amores perdidos e animais abandonados. por Divulgação
A loja de cartas de Seul, de Baek Seung-yeon (Intrínseca): Hyomin sempre foi considerada a aluna exemplar, a filha perfeita, o orgulho de todos. Por isso, Hyoyeong não esperava que a irmã fosse cair em um golpe e perder todas as economias da família.  por Divulgação
