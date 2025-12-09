Para aliviar a ansiedade: confira 25 livros de ficção que oferecem conforto e cura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:00
Narrativas acolhedoras, que trazem conforto e bem-estar, com foco em personagens inspiradores e ambientes como livrarias e cafeterias. A chamada ficção de cura (ou healing fiction, em inglês), tem um caráter terapêutico e a ideia de aquecer os corações.
Muito populares em países como o Japão e a Coreia do Sul, a ficção de cura começou a ganhar espaço no mercado brasileiro entre 2023 e 2024, especialmente em meio a uma sociedade cada vez mais ansiosa que tem buscado boas notícias e reflexões.
Conheça livros de ficção de cura (healing fiction)