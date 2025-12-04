LITERATURA

10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano

Há desde títulos brasileiros quanto de autores internacionais

Thais Borges

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:00

Livros de romance são alguns dos mais vendidos nas livrarias; eles podem ser segmentados por suas tropes literárias Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Se você passou o ano sem ler nenhum livro ou não conseguiu bater a meta anual de leitura, não precisa desanimar. Até o último dia de 2025, é possível conhecer grandes clássicos da literatura que também são leituras curtas, que podem ser feitas em menos de um dia.

Para te ajudar a exercitar o hábito de leitura, seguem 10 indicações de obras com menos de 100 páginas. Todas são ficção e há desde títulos brasileiros quanto de autores internacionais.