10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano

Há desde títulos brasileiros quanto de autores internacionais

  • Thais Borges

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:00

Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Se você passou o ano sem ler nenhum livro ou não conseguiu bater a meta anual de leitura, não precisa desanimar. Até o último dia de 2025, é possível conhecer grandes clássicos da literatura que também são leituras curtas, que podem ser feitas em menos de um dia.

Para te ajudar a exercitar o hábito de leitura, seguem 10 indicações de obras com menos de 100 páginas. Todas são ficção e há desde títulos brasileiros quanto de autores internacionais.

Confira 10 livros com menos de 100 páginas

Vidas secas, de Graciliano Ramos (Principis), 96 páginas: A crueldade da seca e a vida miserável fazem com que uma família de retirantes sertanejos seja obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas do sertão brasileiro nordestino.  por Divulgação

