Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia

Livros com ensinamentos evangélicos e católicos incluem gêneros que vão de romances a distopias

Thais Borges

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:25

A Feira de Ficção Cristã e Cultura reuniu 11 mil pessoas em São Paulo no ano passado Crédito: Divulgação

Da fantasia ao romance, passando pelo suspense e pela ficção científica, livros com valores evangélicos e católicos atraíram o interesse tanto de quem lê ebooks publicados de forma independente quanto das editoras tradicionais. Plataformas de autopublicação como a da Amazon e até o Wattpad, famoso pelas fanfics, ajudaram a disseminar novos autores.

Apesar da tendência de crescimento nos últimos anos, a chamada ficção cristã já está por aí há algum tempo. Até então, contudo, os principais expoentes do segmento sequer eram tão conhecidos como representantes do gênero. Só para dar uma ideia, alguns dos maiores exemplos internacionais são As Crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis, e A Cabana, de William P. Young - ambos já adaptados para o cinema.

De forma geral, a ficção cristã é definida por ter ensinamentos cristãos no texto, mas sem fazer proselitismo. Nos últimos anos, houve um movimento orgânico. Primeiro porque a ficção geral vive um momento de ascensão no mercado brasileiro, especialmente com o público ‘YA’ (young adult, ou jovem adulto, na tradução do inglês), que é um dos que mais se interessa por eventos literários. Ao mesmo tempo, leitores cristãos queriam ler livros com os quais se identificassem.