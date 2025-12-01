Acesse sua conta
Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia

Livros com ensinamentos evangélicos e católicos incluem gêneros que vão de romances a distopias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:25

A Feficc reuniu 11 mil pessoas em São Paulo
A Feira de Ficção Cristã e Cultura reuniu 11 mil pessoas em São Paulo no ano passado Crédito: Divulgação

Da fantasia ao romance, passando pelo suspense e pela ficção científica, livros com valores evangélicos e católicos atraíram o interesse tanto de quem lê ebooks publicados de forma independente quanto das editoras tradicionais. Plataformas de autopublicação como a da Amazon e até o Wattpad, famoso pelas fanfics, ajudaram a disseminar novos autores.

Apesar da tendência de crescimento nos últimos anos, a chamada ficção cristã já está por aí há algum tempo. Até então, contudo, os principais expoentes do segmento sequer eram tão conhecidos como representantes do gênero. Só para dar uma ideia, alguns dos maiores exemplos internacionais são As Crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis, e A Cabana, de William P. Young - ambos já adaptados para o cinema.

Conheça 25 livros de ficção cristã de diferentes gêneros

Essa dama é minha, de Francine Rivers (Verus): Kathryn Walsh, uma dama rejeitada pela sociedade, chega a uma cidade mineradora para reivindicar a herança do tio. por Reprodução
Meu Sol de Primavera, de Queren Ane (Mundo Cristão): Chér, uma menina de 15 anos, tem uma paixão intensa por um colega de classe. por Reprodução
Corajosas: os contos das princesas nada encantadas (Mundo Cristão): A coletânea é uma releitura moderna de quatro contos de fadas.  por Reprodução
Os Clãs da Lua, de Sara Gusella (Thomas Nelson): A obra apresenta os leitores a um futuro em que a Terra se tornou inabitável e a humanidade foi morar na Lua. por Reprodução
A guardiã de pedras, de Cristina Bonfim (Thomas Nelson): é uma romantasia. No princípio, a Chama Eterna acendeu os céus e, de sua centelha, nasceram os nove Dragões Originais. por Reprodução
Deixa Nevar, de Camila Antunes (Thomas Nelson): A designer de joias Vânia conhece Marco Remi, quando ele vai até sua joalheria devolver um anel de noivado.  por Reprodução
Amor de redenção, de Francine Rivers (Verus): Angel aprendeu a não esperar dos homens nada além de traição. Vendida como prostituta ainda criança, o que ela mais odeia são os homens que a usaram. Até o dia em que ela conhece Michael Hosea.  por Divulgação
O horizonte mora em um dia cinza, de Tatiele Katluryn (Mundo Cristão):  Ayla está em meio ao processo de esperar que as feridas se tornem cicatrizes quando esbarra em Joon Hyuk. por Divulgação
Collapse, de Gabriela Costa (Thomas Nelson): Na noite de Halloween, dois jovens são encontrados brutalmente assassinados. É um thriller psicológico.  por Divulgação
As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras, de Pat Müller (Mundo Cristão): Em meio ao luto, crises familiares e o forte desejo de iniciar a vida acadêmica e ter uma carreira de sucesso, Vicky passa a conhecer-se melhor enquanto viaja no tempo. por Divulgação
Mil passos ao sul, de Camila Antunes (Thomas Nelson): uma comédia romântica que fala sobre amadurecimento e as surpresas que a vida reserva — especialmente quando menos esperamos. por Divulgação
A música das nuvens, de Arlene Diniz (Mundo Cristão): Após um incidente ter destruído seu maior tesouro ― seu violino ―, Alissa é forçada a deixar a cidade natal e as melhores amigas para trás.  por Divulgação
Se pudesse contar as estrelas, de Becca Mackenzie (Thomas Nelson): Em meio a criaturas fantásticas, Alison precisa encontrar força e coragem para desvendar os segredos da Terra do Nunca. por Divulgação
Cartas de um diabo a seu aprendiz, de C. S. Lewis (Thomas Nelson): um retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista do diabo por Divulgação
Deixados para trás, de Tim Lahaye e Jerry B. Jenkins (Thomas Nelson): Um Boeing 747 está a caminho de Londres quando, sem nenhum aviso, alguns passageiros desaparecem misteriosamente de seus assentos, junto com milhões de pessoas em todo o mundo.  por Divulgação
O som do despertar, de Francine Rivers (Thomas Nelson): com a chegada do carismático pastor Paul Hudson, um vento de renovação sopra sobre a comunidade de Centerville. por Divulgação
Lilith, de George MacDonald (Thomas Nelson): o autor se inspira na mitologia judaica para narrar a história do sr. Catavento, um homem que não dedicava um pensamento sequer às leis da natureza ou ao seu lugar no universo por Divulgação
A lâmina mais cortante, de Rebeca Sousa (Thomas Nelson): uma aventura fantástica sobre uma jovem escritora que descobre que seu destino está ligado a um reino mágico ameaçado pela tirania. por Divulgação
Cole e Laila são apenas amigos, de Bethany Turner (Thomas Nelson): Cole e Laila são inseparáveis desde que aprenderam a engatinhar e um nunca pensou sobre o outro de forma romântica. Exceto quando eles pensaram.  por Divulgação
Exilados, de Gustavo Pires (Berith):  um thriller sobrenatural repleto de ação, conspirações e revelações que desafiam os limites entre o humano e o divino. por Divulgação
Aurora, de Vitória Souza (Mundo Cristão): No dia de sua morte, Helsye Agris, uma garota nascida na província mais pobre de um país quase dizimado, descobre algo surpreendente – ela é a esperança para o seu povo.  por Divulgação
Círculos não são infinitos, de Vitória Souza (Mundo Cristão): em  um dia comum, ao encontrar um livro inquietante, Maeve começa a viajar no tempo e, passeando por sua própria existência, embarca em uma jornada para encontrar a si mesma. por Divulgação
A dimensão eterna, de Juli Prado (Buzz Editora): a vida de Camille sofre uma reviravolta quando recebe uma proposta irresistível: trabalhar como modelo em Paris. por Divulgação
Boxen, de C. S. Lewins (Thomas Nelson): Quase meio século antes da publicação de As Crônicas de Nárnia, C. S. Lewis criou outro mundo imaginário: Boxen, formado pelos reinos de Terranimal e da Índia.  por Divulgação
Folha de amora e outros contos, de Jonas Grillo (Trinitas): Nessas contos, a força dos heróis não reside na espada, mas na coragem do dia a dia, no amor pela família e na fé que os move.  por Divulgação
1 de 25
De forma geral, a ficção cristã é definida por ter ensinamentos cristãos no texto, mas sem fazer proselitismo. Nos últimos anos, houve um movimento orgânico. Primeiro porque a ficção geral vive um momento de ascensão no mercado brasileiro, especialmente com o público ‘YA’ (young adult, ou jovem adulto, na tradução do inglês), que é um dos que mais se interessa por eventos literários. Ao mesmo tempo, leitores cristãos queriam ler livros com os quais se identificassem.

O romance cristão, assim como todos os outros subgêneros da ficção cristã, tem enredos e arcos baseados nos valores cristãos. Quem olha apenas as capas coloridas, que são uma marca dos livros de romance de hoje em geral, pode nem perceber de que é um tipo de romance diferente. A maior diferença é que os livros não têm cenas de sexo.

