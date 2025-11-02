Lacrou em Salvadô

Acesse sua conta
  Helenildo Amaral
  Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:30

Moda de rua
Moda de rua Crédito: Helenildo Amaral

Iago Wesley (@owesleyof) mandou muito bem na escolha do visu, uma tradução perfeita de uma elegância descomplicada.

A camisa de linho branca, levemente aberta, carrega um frescor chique e os acessórios garantiram o estilo artesanal. Amamos o colar de búzios e a bolsa de palha.

Aquela frase capaz de traduzir e transformar a peça. Nem sempre o look comunica pela frente. Surpresas podem estar na parte de trás, sim. E Iago arrasou com a sua.

Ao passear pelo Santo Antônio Além do Carmo, Ana Luiza Pires de Santana ( sem insta) chamou atenção pelo visu street, formado pelo top xadrez combinado com uma calça bem ampla. A bolsinha transversal deu o charme que a gente gosta.

Uma mistura de moda ousada entre o esportivo e o elegante. Jade Reis (@jadereis) botou para jogo a blusa de time, que ganhou novo significado ao ser combinada  com uma saia longa mais sofisticada. São das melhores misturas que nascem as boas ideias.

Podemos definir a produção de moda de Paulo Borges (@pavictorborges) como minimalista urbana, com um toque esportivo. Ele combinou uma blusa básica com um short cargo, que adicionou funcionalidade à proposta. A pochete e o tênis completaram o visu, reforçando a estética streetwear.

Moda

