Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura nesta segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:46

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos nesta segunda-feira (20). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,5 °C.

A segunda cidade baiana mais fria, Guaratinga, no sul do estado, aparece na 6ª posição do ranking nordestino, com temperatura de 18,3 °C. Já Belmonte, também localizada no sul, ocupa a 10ª posição, com 18,5 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
1 de 4
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

