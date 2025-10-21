ESFRIOU

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura nesta segunda-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20:46

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos nesta segunda-feira (20). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,5 °C.



A segunda cidade baiana mais fria, Guaratinga, no sul do estado, aparece na 6ª posição do ranking nordestino, com temperatura de 18,3 °C. Já Belmonte, também localizada no sul, ocupa a 10ª posição, com 18,5 °C.

Suíça Baiana

O frio é um velho conhecido dos conquistenses, e a cidade já ganhou fama de ser a “Suíça Baiana”. Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu 6,5 °C, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

No último inverno, até tarefas simples, como lavar pratos, se tornaram um verdadeiro desafio — mas nada melhor que um obstáculo para estimular a criatividade dos moradores da “Suíça Baiana”. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um conquistense mostrou a ‘gambiarra’ criada na pia da cozinha para conseguir lavar a louça com água quente.