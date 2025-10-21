Acesse sua conta
Em 24h, volume de chuva em Salvador já supera o esperado para todo o mês

Boca da Mata, Nova Brasília e Cajazeiras VIII estão entre os bairros onde mais choveu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:51

Salvador amanhece com chuva (21) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO 

Em apenas 24h, o volume de chuva em Salvador já conseguiu superar o esperado para todo o mês. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a média histórica para a capital baiana é de 91mm, mas na Boca da Mata o acumulado chegou a 122mm.

Outras localidades devem passar o esperado em breve, a exemplo de Nova Brasília (105.4mm), Cajazeiras VIII (101.2mm) e Bairro da Paz (84.2mm). A capital baiana amanheceu sob chuva na manhã desta terça-feira (21) e tem registros de infiltração, forte ventania e desabamentos.

Locais onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h Crédito: Codesal 

Confira previsão do tempo em Salvador 

previsão é que as chuvas sigam com intensidade de leve a moderada ao longo da semana na capital baiana por causa da chegada de uma frente fria que afeta todo o estado. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C até o domingo (26).

Há 90% de possibilidade de chuva até quinta-feira (23). Para sexta-feira (24) e sexta-feira (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26)), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo disque 199. 

