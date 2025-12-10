SALVADOR

Conheça um menu de Natal e Ano Novo com mais de 30 opções sem açúcar, glúten e lactose

Pedidos devem ser feitos com antecedência de 4h para produção

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:57

Opções da Mairoca Crédito: Divulgação

Pensando nas celebrações e festividades de fim de ano, a Mairoca preparou um cardápio especial para quem deseja comemorar a época em grande estilo, mas não abre mão das opções saudáveis ou precisa se adaptar em virtude de restrições alimentares. O menu leva à mesa o afeto, união e comida farta com mais de 30 opções entre salgados, bolos, tortas geladas e produtos presenteáveis totalmente livres de glúten, lactose e açúcar.

Nesta edição, o tema da campanha é “Onde o Natal tem gosto de felicidade”, com diferentes produtos e uma linha de presentes comestíveis. As embalagens ganham estampadas com uma ilustração exclusiva da artista visual paulistana Ela Marte que, inspirada na fachada da loja e no ambiente arborizado do Corredor da Vitória, criou um universo iluminado e mágico que transmite a energia do Natal em uma noite de verão.

Conheça opções salgadas:

Guirlanda de Camarão [R$ 349];

Rocambole de Salmão [R$ 260];

Torta Salgada de Frango Defumado com Alho Poró e Geleia de Abacaxi [R$ 260];

Torta Quatro Queijos com Geleia Trufada de Damasco [R$ 260];

Torta de Camarão [R$ 280];

Torta de Cogumelos [R$ 260].

Conheça opções de sobremesa:

Guirlanda de Frutas Vermelhas [R$ 279];

Bolo de Damasco com Recheio de Panacota [R$ 284,90];

Bolo de Nozes com Quindim [R$ 280];

Bolo de Pistache [R$ 349];

Bolo de Brownie com Doce de Leite [R$ 220];

Bolo de Chocolate com Morango [R$ 284,90];

Bolo Casadinho [R$ 259,90];

Bolo de Morango Branca [R$ 298,90].

Conheça opções de tortas geladas:

Duo Frutas Vermelhas na Casquinha de Sequilho [R$ 250];

Cheesecake [R$ 214];

Torta com Nozes [R$ 250];

Banoffe [R$ 218,90].

Presente de comer

A já tradicional linha de presentes da marca ganha novamente espaço entre os queridinhos do público, em versões perfeitas para presentear com afeto. Entre os destaques, além dos Panetones, estão as delicadas Latas Natalinas com Sequilhos de Ninho [120g - R$ 45], Cookies Natalinos [120g - R$ 50], Petitone com Chocolate 70% [120g - R$ 55] e Crocantino [120g - R$ 55], todas acompanhadas da nova arte assinada por Ela Marte, tornando cada embalagem também um presente.

E ainda, Caixa Presente composta por um Mini Panetone 250g com Recheio de Nozes e Doce de Leite), Sequilhos Natalinos, Mix de Castanhas (100g) e Brownie com Nozes [preço a consultar].