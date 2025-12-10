Conheça um menu de Natal e Ano Novo com mais de 30 opções sem açúcar, glúten e lactose

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:57
Pensando nas celebrações e festividades de fim de ano, a Mairoca preparou um cardápio especial para quem deseja comemorar a época em grande estilo, mas não abre mão das opções saudáveis ou precisa se adaptar em virtude de restrições alimentares. O menu leva à mesa o afeto, união e comida farta com mais de 30 opções entre salgados, bolos, tortas geladas e produtos presenteáveis totalmente livres de glúten, lactose e açúcar.
Nesta edição, o tema da campanha é “Onde o Natal tem gosto de felicidade”, com diferentes produtos e uma linha de presentes comestíveis. As embalagens ganham estampadas com uma ilustração exclusiva da artista visual paulistana Ela Marte que, inspirada na fachada da loja e no ambiente arborizado do Corredor da Vitória, criou um universo iluminado e mágico que transmite a energia do Natal em uma noite de verão.
Mairoca
Conheça opções salgadas:
Conheça opções de sobremesa:
Conheça opções de tortas geladas:
A já tradicional linha de presentes da marca ganha novamente espaço entre os queridinhos do público, em versões perfeitas para presentear com afeto. Entre os destaques, além dos Panetones, estão as delicadas Latas Natalinas com Sequilhos de Ninho [120g - R$ 45], Cookies Natalinos [120g - R$ 50], Petitone com Chocolate 70% [120g - R$ 55] e Crocantino [120g - R$ 55], todas acompanhadas da nova arte assinada por Ela Marte, tornando cada embalagem também um presente.
E ainda, Caixa Presente composta por um Mini Panetone 250g com Recheio de Nozes e Doce de Leite), Sequilhos Natalinos, Mix de Castanhas (100g) e Brownie com Nozes [preço a consultar].
Os produtos já estão disponíveis para encomenda e os pedidos podem ser feitos pelo site, pelo app Mairoca Oficial, disponível em IOS e Android, e também pelo Ifood, para entrega via delivery ou retirada na loja física. A loja pede antecedência de 4h nas encomendas para produção. O espaço físico funciona todos os dias, de segunda a sábado, das 11h às 20h, e domingo, das 8h às 20h.