Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca

Alimentos que passam por fermentação natural podem deixar um acumulado de álcool na boca por alguns minutos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Bafômetro
Bafômetro Crédito: Shutterstock

Implementada em todo o país desde 2008, a Lei Seca endureceu a punição e a fiscalização com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito envolvendo condutores alcoolizados. O teste com o etilômetro, o famoso bafômetro, tem tolerância zero, mas, considerando a margem de erro, o aparelho pode apontar no máximo 0,04 miligramas por litro de ar alveolar. Alguns alimentos, no entanto, podem acumular na boca uma quantidade superior a esse limite e prejudicar o teste.

Um dos alimentos que podem causar influência momentânea no teste do bafômetro é o panetone. De acordo com uma testagem do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o consumo da iguaria natalina pode gerar uma concentração de até 0,34 mg/l de álcool.

Alimentos que podem alterar resultado do bafômetro

Pão de forma por YouTube
Panetone por Imagem: FeLopes | Shutterstock
Vinagre por Shutterstock
Molho shoyu por Shutterstock
Frutas muitos maduras podem ter passado pelo processo de fermentação natural por Imagem: PxHere
Alguns xaropes para tosse podem conter álcool por Shutterstock
Enxaguante bucal por Shutterstock
Bombom de licor por Shutterstock
Kombucha por Shutterstock
Kefir por Shutterstock
1 de 10
Pão de forma por YouTube

Outro “vilão” do bafômetro é o pão de forma. Em um teste realizado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran) da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), o consumo de apenas uma fatia de pão pode gerar, imediatamente, cerca de 0,39 mg/l.

Em ambos os casos, o que ocorre é um acúmulo temporário de álcool na região da boca. O presidente do Detran-GO, Waldir Oliveira, explica que isso acontece porque o álcool presente no alimento não chega a ser absorvido pelo organismo e fica retido apenas na cavidade bucal, ou seja, não atinge os pulmões.

A médica nutróloga Thais Aquino explica que, no processo de fabricação de alguns alimentos, a fermentação natural transforma o açúcar em álcool. Além disso, o álcool pode aparecer na composição como conservante, para prevenir a proliferação de fungos e bactérias. Outros alimentos que passam por fermentação, como kefir, kombucha, vinagre e molho shoyu, também podem confundir o etilômetro.

A recomendação é que, caso o bafômetro indique concentração de álcool após o consumo desses alimentos, o condutor beba água ou aguarde de 2 a 3 minutos para refazer o teste.

A Lei Seca define que quem for flagrado dirigindo sob influência de álcool ou se recusar a fazer o teste do bafômetro comete infração gravíssima. Além da multa de R$ 2.934,70, o condutor infrator sofre suspensão de 12 meses do direito de dirigir.

Em caso de recusa à realização do teste, a penalização é a mesma. Para reincidência dentro do prazo de um ano, a multa é dobrada, passando a R$ 5.869,40, com suspensão por um ano.

Concentrações igual ou acima de 0,34 mg/l já podem ser consideradas crime de trânsito, segundo o Detran do Rio Grande do Sul.

Tags:

Trânsito Álcool

Mais recentes

Imagem - Mais de 48 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos; veja se é seu caso

Mais de 48 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos; veja se é seu caso
Imagem - Dia 10 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 10 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
01

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
02

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
03

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava