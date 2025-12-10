ECONOMIA

Mais de 48 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos; veja se é seu caso

Consulta é gratuita

Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:48

Dinheiro pode ser resgatado Crédito: Shutterstock

Milhões de brasileiros ainda têm valores parados em instituições financeiras. Segundo o Banco Central, mais de 48 milhões de pessoas físicas ainda não resgataram recursos que somam bilhões de reais.

O dinheiro esquecido pode estar em contas encerradas, tarifas cobradas indevidamente, consórcios ou outros serviços bancários. A consulta é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo sistema oficial do Banco Central.

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro 1 de 7

Como consultar?

O cidadão deve acessar o site oficial: Valores a Receber (clique aqui) e informar o CPF e a data de nascimento. Empresas podem consultar usando o CNPJ.

Caso haja algum valor a receber, o sistema indica os próximos passos para solicitar a devolução. O pagamento é feito, em geral, por meio de uma chave Pix.

No caso de valores pertencentes a pessoas falecidas, a solicitação pode ser feita por herdeiros, inventariantes ou representantes legais, mediante preenchimento de termo de responsabilidade.