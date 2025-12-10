Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira

Outros nomes emblemáticos do 8 de Janeiro, como ‘Fátima de Tubarão’ e homem que quebrou relógio, também serão beneficiados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:55

Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua Crédito: Reprodução

Condenada a 14 anos de prisão e atualmente em regime domiciliar por ser mãe de crianças pequenas, a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, apelidada de “Débora do Batom” após pichar “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, pode ter sua pena reduzida para pouco mais de três anos, caso o PL da Dosimetria seja aprovado também pelo Senado.

O mesmo alívio alcançaria outros rostos que se tornaram emblemáticos após os ataques de 8 de janeiro, como Maria de Fátima Mendonça, a “Fátima de Tubarão”, e Antônio Cláudio Alves Ferreira, conhecido por destruir um relógio histórico presenteado a Dom João VI.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
1 de 5
Débora do Batom com os filhos por Reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto na madrugada desta quarta-feira (10). Enviado agora ao Senado, o PL tem votação considerada prioridade pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que deseja concluí-la até o fim do ano. A iniciativa, porém, enfrenta resistência de bancadas robustas, como PSD e MDB.

Reduções possíveis para cada caso

A maior transformação ocorreria entre os condenados a 17 anos, como Fátima, moradora de Tubarão (SC), que ganhou repercussão ao ameaçar o ministro Alexandre de Moraes em vídeo gravado durante a invasão. Pela nova fórmula, a idosa poderia ter a pena reduzida para três anos e oito meses. O mesmo cálculo se aplicaria a Antônio Cláudio, também sentenciado a 17 anos.

No caso de Débora, a pena atual de 14 anos cairia para três anos e dois meses na projeção mais favorável. Ela foi condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado - o mesmo conjunto de crimes dos outros réus, mas com penalidade inicial um pouco menor.

Para estabelecer esses números, considerou-se o cenário mais benéfico ao condenado: excluiu-se da soma a pena por abolição violenta (por ser inferior à de golpe de Estado) e aplicou-se a redução de um terço por “contexto de multidão”.

Tags:

Débora do Batom 8 de Janeiro

Mais recentes

Imagem - Roseana Sarney é internada e fala de tratamento contra câncer: 'Não tem sido fácil'

Roseana Sarney é internada e fala de tratamento contra câncer: 'Não tem sido fácil'
Imagem - Câmara aprova projeto que reduz penas do 8 de Janeiro e pode encurtar prisão de Bolsonaro

Câmara aprova projeto que reduz penas do 8 de Janeiro e pode encurtar prisão de Bolsonaro
Imagem - Mais de 48 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos; veja se é seu caso

Mais de 48 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos; veja se é seu caso

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)
01

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM
02

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Imagem - Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)
03

Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
04

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba