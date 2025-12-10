VÍDEO

Roseana Sarney é internada e fala de tratamento contra câncer: 'Não tem sido fácil'

Política tem usado redes sociais pare relatar sua rotina no tratamento contra a doença

Roseana Sarney, deputada federal e ex-governadora do Maranhão, voltou a falar sobre sua saúde ao informar que está internada desde o início do mês, em um hospital no estado. Aos 72 anos, ela enfrenta um câncer de mama triplo negativo, descoberto em agosto, e relatou que a internação ocorreu por causa de uma queda de imunidade.

No vídeo divulgado nesta sexta-feira (5), a parlamentar tranquilizou os seguidores e disse estar reagindo bem ao tratamento. "Estou hospitalizada desde segunda-feira. Eu estava com baixa imunidade, mas agora, graças a Deus, estou bem, medicada", relatou.

A ex-governadora já concluiu 12 sessões de quimioterapia - etapa finalizada há 11 dias - e teve de raspar o cabelo. Ela iniciou o tratamento no fim de agosto e deverá passar por cirurgia em seguida. No dia 24, ao finalizar a primeira fase da terapia, comemorou. "Muito feliz hoje. Terminei a primeira etapa da imuno e da quimioterapia. Encerrei as 12 sessões. Graças a Deus foi tudo bem. Estou muito esperançosa".

"Semanas não foram fáceis"

Um mês antes da internação, Roseana vinha relatando a rotina do tratamento e os efeitos físicos provocados pela quimioterapia. O diagnóstico, revelado em agosto, é considerado um dos tipos mais agressivos de câncer de mama.

Ela admitiu as dificuldades. “Essas duas últimas semanas não foram fáceis. Aliás, não tem sido fácil enfrentar o câncer de mama triplo negativo. O tratamento é longo, maltrata, mas temos que enfrentar. Por isso, eu quero agradecer de todo o coração, o carinho, as orações e as mensagens que recebo. Essas mensagens e essas orações me dão força e fé para essa jornada”.

Em outro vídeo, também publicado em novembro, ela relatou uma reação alérgica intensa provocada pela quimioterapia e mencionou que faria, no dia seguinte, a 11ª sessão. "Mas essa semana, eu tô na terceira semana de alergia, muita alergia. Eu nunca imaginei na vida que uma coceira incomodasse tanto. Mas como eu estou coçando perna, braço, mão, tudo realmente incomoda. Amanhã eu faço a 11ª químio, e só tenho a agradecer a Deus, a todos vocês que estão torcendo por mim e eu acredito na cura. Vamos em frente".

Triplo negativo

O câncer de mama triplo negativo representa de 10% a 15% dos casos, segundo a American Cancer Society. Ele é conhecido por crescer e se espalhar mais rapidamente, ter menos opções terapêuticas e apresentar prognóstico mais desafiador. O tipo é mais comum em mulheres abaixo de 40 anos, negras ou portadoras de mutação no gene BRCA1.

A batalha atual não é inédita na trajetória de Roseana. Em 1998, durante a campanha para reeleição ao governo do Maranhão, ela foi diagnosticada com câncer e passou por quatro cirurgias - incluindo retirada de nódulo no pulmão, tumor na mama, histerectomia e remoção de nódulos intestinais. Os procedimentos, conduzidos pelo médico Raul Cutait, duraram cerca de oito horas.

Até 2016, ela já havia enfrentado 23 cirurgias para remoção de tumores benignos e malignos, o primeiro deles aos 19 anos.

Quem é Roseana Sarney