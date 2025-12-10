Acesse sua conta
CCJ do Senado aprova fim da escala 6×1 de trabalho; veja o que muda com proposta

Sugestão é que a carga horária não ultrapasse oito horas diárias e até 36h semanais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:52

Senadores da CCJ durante análise do projeto
Senadores da CCJ durante análise do projeto Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10/12), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2025 sobre a redução da jornada de trabalho semanal – atualmente de 6×1.

O texto sugere que a carga horária não ultrapasse oito horas diárias e até 36 horas semanais distribuídos em até cinco dias por semana. As mudanças não implicam na redução de salário.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
1 de 4
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

A proposta deverá ser analisada pelo plenário da Casa. Estabelece o “repouso semanal remunerado e, no mínimo, dois dias, preferencialmente aos sábados e domingos”.

LEIA MAIS 

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Empresa gigante das embalagens adota escala 5×2 e abre 110 vagas de emprego

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

