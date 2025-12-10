TRABALHO

CCJ do Senado aprova fim da escala 6×1 de trabalho; veja o que muda com proposta

Sugestão é que a carga horária não ultrapasse oito horas diárias e até 36h semanais

Metrópoles

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:52

Senadores da CCJ durante análise do projeto Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10/12), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2025 sobre a redução da jornada de trabalho semanal – atualmente de 6×1.

O texto sugere que a carga horária não ultrapasse oito horas diárias e até 36 horas semanais distribuídos em até cinco dias por semana. As mudanças não implicam na redução de salário.

Pressão pelo fim da Escala 6x1 1 de 4

A proposta deverá ser analisada pelo plenário da Casa. Estabelece o “repouso semanal remunerado e, no mínimo, dois dias, preferencialmente aos sábados e domingos”.