Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Planalto tenta retomar controle da pauta trabalhista na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:49

Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Diante do impasse na subcomissão que discute mudanças na jornada de trabalho, o governo Lula decidiu elaborar um relatório próprio para substituir a proposta do deputado Luiz Gastão (PSD-CE). Segundo O Globo, o texto deve ser apresentado nos próximos dias e tem como eixo central a extinção explícita da escala 6x1, substituída por um regime 5x2.

A versão do Planalto estabelece jornada de 40 horas semanais, com oito horas por dia. A mudança é vista internamente como uma forma de o governo reassumir o protagonismo em uma agenda trabalhista que Lula pretende explorar politicamente nas eleições de 2026.

Designado pelo presidente, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, irá à Câmara para defender oficialmente o parecer paralelo. O projeto institui ainda uma fase de transição: 42 horas semanais em 2027 e limite de 40 horas a partir de 2028.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

O relatório também proíbe qualquer redução salarial ligada à mudança, veta acordos individuais que resultem em flexibilização de direitos e amplia o descanso semanal para dois dias consecutivos, garantindo ao menos um domingo de folga a cada três semanas. Além disso, prevê atualização das regras aplicadas ao comércio, para adaptar a categoria ao novo modelo.

A iniciativa surge após a recepção negativa ao texto de Gastão, que manteve a escala 6x1. A proposta do relator prevê apenas a diminuição gradual da carga semanal — 42 horas no primeiro ano, 41 no segundo e 40 no terceiro — e inclui medidas de desoneração da folha para setores com grande número de trabalhadores, como forma de amenizar impactos financeiros.

Para integrantes do governo, porém, o relatório atual não enfrenta o principal ponto de desgaste da jornada 6x1 e frustra as expectativas criadas pela própria subcomissão.

Tags:

Trabalho Projeto Escala 6x1 Proposta

