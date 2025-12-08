Flávio Bolsonaro fracassa em tentar reunir líderes de partidos para discutir 'preço' da sua candidatura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:13
A reunião com os líderes de partidos de centro e direita que aconteceria nesta segunda (8), anunciada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no domingo (7), flopou. O convite feito pelo filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir "o preço" da desistência da sua candidatura à Presidência da República não teve quórum e não aconteceu.
Apenas Valdemar Costa Neto, presidente Nacional do PL, confirmou presença. Antônio Rueda, do União Brasil, Ciro Nogueira, do Progressistas, e Marcos Pereira, do Republicanos, declinaram do convite. Todos eles apontaram "conflito de agenda".
Bolsonaro e seus filhos
Esse é mais um revés para Flávio Bolsonaro que, na última sexta-feira (5), anunciou que era o indicado pelo pai para disputar a corrida pelo Planalto.
No dia seguinte, no sábado (6), uma pesquisa divulgada pelo Datafolha revelou que apenas 8% dos eleitores brasileiros acreditam que ele deveria ser a pessoa indicada por Bolsonaro para essa missão. Ele ficou atrás de outros quatro nomes como a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.