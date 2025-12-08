REVÉS

Flávio Bolsonaro fracassa em tentar reunir líderes de partidos para discutir 'preço' da sua candidatura

Apenas o presidente nacional do PL, partido do senador, aceitou participar do encontro que aconteceria nesta segunda (8)

Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:13

Flávio Bolsonaro Crédito: Agência Senado

A reunião com os líderes de partidos de centro e direita que aconteceria nesta segunda (8), anunciada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no domingo (7), flopou. O convite feito pelo filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir "o preço" da desistência da sua candidatura à Presidência da República não teve quórum e não aconteceu.

Apenas Valdemar Costa Neto, presidente Nacional do PL, confirmou presença. Antônio Rueda, do União Brasil, Ciro Nogueira, do Progressistas, e Marcos Pereira, do Republicanos, declinaram do convite. Todos eles apontaram "conflito de agenda".

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Esse é mais um revés para Flávio Bolsonaro que, na última sexta-feira (5), anunciou que era o indicado pelo pai para disputar a corrida pelo Planalto.