Anvisa determina recolhimento de produtos para crescer cabelo; veja quais

Monique Lobo
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:26
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (8), o recolhimento de produtos para o crescimento de cabelo.
O primeiro produto é o Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda – Me. A agência, além de ordenar o recolhimento das unidades, ainda suspendeu a sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o seu uso.
Veja quais são os produtos proibidos pela Anvisa
O segundo produto foi o Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva (emprea com CNPJ 23.464.671/0001-09). Ele não possui registro na agência. Além da apreensão, também ficou determinada a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso.
A Anvisa ainda orientou que o Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento que só deve ser utilizado sob orientação médica. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021 lista a substância como não permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
Outros produtos capilares também sofreram sanções da agência. Foi determinada a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e da Maquiagem Capilar da marca Bangna, bem como a proibição da sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e do seu uso.
Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.