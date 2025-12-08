Acesse sua conta
Anvisa determina recolhimento de produtos para crescer cabelo; veja quais

Além do recolhimento, a agência ainda suspendeu a sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:26

Produtos para fazer crescer cabelo são proibidos pela Anvisa Crédito: Freepik

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (8), o recolhimento de produtos para o crescimento de cabelo.

O primeiro produto é o Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda – Me. A agência, além de ordenar o recolhimento das unidades, ainda suspendeu a sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o seu uso.

O segundo produto foi o Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva (emprea com CNPJ 23.464.671/0001-09). Ele não possui registro na agência. Além da apreensão, também ficou determinada a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso.

A Anvisa ainda orientou que o Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento que só deve ser utilizado sob orientação médica. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021 lista a substância como não permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

Maquiagem capilar

Outros produtos capilares também sofreram sanções da agência. Foi determinada a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e da Maquiagem Capilar da marca Bangna, bem como a proibição da sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e do seu uso.

Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.

