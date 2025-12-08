PRESIDENTE DA CASA

Assembleia do Rio de Janeiro aprova revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Votação teve 42 votos em favor da soltura contra 21

Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:31

Rodrigo Bacellar Crédito: Thiago Lontra/ALERJ

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a revogação da prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União). A votação, que aconteceu nesta segunda-feira (8), teve o placar de 42 votos a 21.

Mais cedo, o relatório do deputado Rodrigo Amorim (PL), líder do governo Cláudio Castro (PL), com a resolução para revogação da prisão já tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alerj por quatro votos a dois.

Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) será notificado da decisão. Em seguida, a corte vai avaliar se serão implementadas medidas cautelares a Bacellar, como uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo.