Assembleia do Rio de Janeiro aprova revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:31
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a revogação da prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União). A votação, que aconteceu nesta segunda-feira (8), teve o placar de 42 votos a 21.
Mais cedo, o relatório do deputado Rodrigo Amorim (PL), líder do governo Cláudio Castro (PL), com a resolução para revogação da prisão já tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alerj por quatro votos a dois.
Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) será notificado da decisão. Em seguida, a corte vai avaliar se serão implementadas medidas cautelares a Bacellar, como uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo.
De acordo com informações da Polícia Federal, Rodrigo Bacellar é suspeito de vazar informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso por ligação com a facção Comando Vermelho (CV).