Ministro do governo Lula é expulso de partido após contrariar legenda

Decisão foi anunciada pelo União Brasil nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:19

Celso Sabino
Celso Sabino é deputado federal licenciado Crédito: Divulgação

O deputado federal licenciado pelo Pará e atual ministro do Turismo Celso Sabino foi expulso do União Brasil por infidelidade partidária. A medida foi anunciada pela legenda nesta segunda-feira (8), após votação unânime da Comissão Executiva Nacional do partido. 

Segundo a legenda, a expulsão decorre de uma representação apresentada ao partido contra Sabino, que descumpriu uma determinação, anunciada em setembro, para que todos os filiados com cargo de livre nomeação deixassem o Governo Federal.

A reunião foi conduzida pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e realizada em formato híbrido, com a presença de sete integrantes da Executiva na nova sede do diretório nacional do partido, no Lago Sul. A votação foi secreta e ocorreu através de uma plataforma digital. 

Sabino teve a oportunidade para se pronunciar, mas só fez uso da palavra uma vez, ao alertar que “o diretório foi eleito de forma regimental” e que “não houve infração ou ilegalidade” durante o processo. 

A Comissão Executiva também votou, de forma unânime, pela intervenção no Diretório Estadual do Pará. As deliberações serão registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

