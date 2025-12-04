POLÍTICA

Neto relembra que Jerônimo prometeu zerar fila da regulação e acrescenta: 'O governador sempre procura culpados'

Nesta quinta, em entrevista à imprensa, Jerônimo atribuiu às prefeituras o aumento no tempo da fila da regulação

Pombo Correio

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:53

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto disse, na noite desta quinta-feira (4), que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) “não tem mais o que falar” depois que uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que o tempo médio de espera na fila de regulação aumentou na atual administração.

Como mostrou o CORREIO nesta semana, o relatório do TCE aponta que, entre 2019 e 2024, o tempo de espera na regulação para atendimento em 14 das 26 especialidades monitoradas piorou em todo o estado. A situação é mais crítica para quem precisa de cirurgia torácica (10,4 dias) e de consultas especializadas com as áreas da hematologia (7,8 dias), oncologia (6,7 dias), urologia (5,7 dias) e pneumologia (5,6 dias).

Nesta quinta, em entrevista à imprensa, Jerônimo atribuiu às prefeituras o aumento no tempo da fila da regulação. Disse que "muita gente que está em um hospital de alta complexidade era para estar sendo cuidado por um município". ACM Neto rebateu o governador:

“Como não consegue explicar seu fracasso na saúde, assim como em todas as áreas, Jerônimo Rodrigues joga a culpa para os prefeitos. A realidade é que os prefeitos precisam reagir e ter coragem de responder ao governador. Das duas, uma: ou o governador está mentindo e os prefeitos são vítimas de sua mentira, é o que acho, ou o governador está falando a verdade e os prefeitos não podem ficar em silêncio, porque vão transformar em verdade as mentiras do governador”, disse Neto, durante visita à Fenagro.

ACM Neto relembrou que, durante a campanha de 2022, Jerônimo prometeu zerar a fila da regulação. "Ele fala muito em defender o pobre, mas o pobre é quem sofre na regulação, porque o rico tem dinheiro para pagar plano de saúde ou médico particular”, afirmou o ex-prefeito.