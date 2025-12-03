POLÍTICA

Jerônimo se irrita ao ser cobrado por promessa não cumprida no interior da Bahia

Governador esteve em Dário Meira, na região do Médio Rio de Contas, no Sul da Bahia, nesta terça-feira (2)

Pombo Correio

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:44

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se irritou nesta terça-feira (2) após ser cobrado por moradores e criticado pela oposição por uma promessa não cumprida. O petista esteve em Dário Meira, na região do Médio Rio de Contas, no Sul da Bahia, onde, segundo moradores, teria prometido trabalhar no projeto do Canal de Desvio do Riacho do Meio.

Um morador, que não teve o nome divulgado, gravou um vídeo mostrando o local alagado em um dia de chuva por causa da ausência do desvio do riacho e criticou o governador. O vídeo foi compartilhado pelo vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. Nesta terça, Jerônimo demonstrou irritação com as críticas e, sem apresentar provas, acusou o morador de receber para fazer ataques.

“O governador que nasceu onde nasceu não precisa de ninguém para chamar a atenção. E um pobre igual a mim, ao invés de acreditar em mim, fica… Eu acho que está recebendo alguma coisa por fora, deve tá recebendo alguma coisa por fora”, afirmou, em tom exaltado, durante um evento na cidade.

O governador reconheceu que a obra não foi concluída. “Vocês não ouviram eu prometer nada que não tivesse andando. Essa estrada que tá aqui, que não foi feita, você acha que eu fico tranquilo com isso? Não fico não, porque foi minha palavra com esses meus (aliados), que estão aqui (com o nome) em jogo. Cada erro desse que aconteceu aqui machuca a mim. Fica parecendo que eu vim aqui prometer e fui embora”, declarou.