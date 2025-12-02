POLÍTICA

Deputado pede redução de 50% da tarifa de esgotamento sanitário da Embasa

A taxa é fixada atualmente em 80% do valor da conta de água; com a proposta, o percentual seria reduzido para 40%

Pombo Correio

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:15

Deputado estadual Manuel Rocha Crédito: Agência Alba

O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitando a realização de estudos técnicos e administrativos para reduzir pela metade a tarifa de esgotamento sanitário cobrada pela Embasa.

Atualmente, essa taxa é fixada em 80% do valor da conta de água. Com a proposta, o percentual seria reduzido para 40%. Segundo o parlamentar, a medida visa promover "justiça tarifária, equidade econômica e aliviar o orçamento das famílias baianas, especialmente as de baixa renda".

“Atualmente, a tarifa de esgotamento é fixada em 80% do valor do consumo de água, percentual considerado excessivo diante da realidade econômica da maioria das famílias baianas, sobretudo das de baixa renda. Tal cobrança tem gerado impacto significativo no orçamento doméstico e não reflete, de forma proporcional, o custo efetivo dos serviços prestados”, afirmou o parlamentar.

A proposta recomenda ao governo Jerônimo que determine à Embasa e aos órgãos competentes a realização de análises para revisar a política tarifária. O parlamentar ressaltou que a redução busca assegurar um serviço "essencial mais acessível e justo, em consonância com os princípios constitucionais da modicidade tarifária e da função social do serviço público".