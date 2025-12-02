Acesse sua conta
ACM Neto cobra entregas e diz que governo Jerônimo 'não melhorou a vida do pobre'

Ex-prefeito de Salvador rebateu o discurso do governador da Bahia de que seu governo estaria voltado para cuidar dos mais pobres

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:42

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), em vídeo publicado nas redes sociais, rebateu o discurso do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), de que seu governo estaria voltado para cuidar dos mais pobres. Neto afirmou que a população baiana não vê melhorias concretas na vida. 

“Essa semana, Jerônimo veio de novo com aquela conversa dizendo que governa para cuidar dos mais pobres. Mas a pergunta aqui é simples: será que o pai de família, a mãe de família, o trabalhador, concorda com isso? Será que a vida do pobre melhorou mesmo? Porque enquanto o governador fica de papinho, o pobre está se humilhando na fila da regulação, tá dormindo em corredor de hospital, tá morrendo na porta de casa, porque o seu governo, Jerônimo, perdeu a guerra para o crime organizado”, disse.

Após mais de oito horas de obstrução da oposição, Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para Jerônimo

Governo Jerônimo faz manobra para inflar área social no orçamento de 2026

ACM Neto também questionou o impacto social das ações do governo petista e o destino dos recursos obtidos por meio de empréstimos. O ex-prefeito ressaltou que a gestão de Jerônimo Rodrigues já pediu R$ 26 bilhões de empréstimos em apenas três anos de governo.

O vice-presidente nacional do União Brasil ainda recordou as ações de sua gestão na capital. Ele afirmou que 80% dos recursos foram aplicados em projetos voltados para melhorar a vida da população. Neto cobrou iniciativas semelhantes do governo estadual. “E o senhor, governador, quantas casas populares entregou para quem realmente precisa? Quais programas sociais de impacto o seu governo criou? Governar é isso, Jerônimo. Quem está na luta quer solução, não conversa fiada”.

Neto afirmou também que o povo quer resultados práticos. “O povo quer respeito, emprego, comida na mesa e segurança. E isso o PT não entregou em 20 anos governando a Bahia”.

Deputado pede redução de 50% da tarifa de esgotamento sanitário da Embasa

Deputado pede redução de 50% da tarifa de esgotamento sanitário da Embasa
Após mais de oito horas de obstrução da oposição, Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para Jerônimo

Após mais de oito horas de obstrução da oposição, Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para Jerônimo
Governo Jerônimo faz manobra para inflar área social no orçamento de 2026

Governo Jerônimo faz manobra para inflar área social no orçamento de 2026

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
01

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
04

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil