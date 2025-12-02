ACM Neto cobra entregas e diz que governo Jerônimo 'não melhorou a vida do pobre'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:42
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), em vídeo publicado nas redes sociais, rebateu o discurso do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), de que seu governo estaria voltado para cuidar dos mais pobres. Neto afirmou que a população baiana não vê melhorias concretas na vida.
“Essa semana, Jerônimo veio de novo com aquela conversa dizendo que governa para cuidar dos mais pobres. Mas a pergunta aqui é simples: será que o pai de família, a mãe de família, o trabalhador, concorda com isso? Será que a vida do pobre melhorou mesmo? Porque enquanto o governador fica de papinho, o pobre está se humilhando na fila da regulação, tá dormindo em corredor de hospital, tá morrendo na porta de casa, porque o seu governo, Jerônimo, perdeu a guerra para o crime organizado”, disse.
ACM Neto também questionou o impacto social das ações do governo petista e o destino dos recursos obtidos por meio de empréstimos. O ex-prefeito ressaltou que a gestão de Jerônimo Rodrigues já pediu R$ 26 bilhões de empréstimos em apenas três anos de governo.
O vice-presidente nacional do União Brasil ainda recordou as ações de sua gestão na capital. Ele afirmou que 80% dos recursos foram aplicados em projetos voltados para melhorar a vida da população. Neto cobrou iniciativas semelhantes do governo estadual. “E o senhor, governador, quantas casas populares entregou para quem realmente precisa? Quais programas sociais de impacto o seu governo criou? Governar é isso, Jerônimo. Quem está na luta quer solução, não conversa fiada”.
Neto afirmou também que o povo quer resultados práticos. “O povo quer respeito, emprego, comida na mesa e segurança. E isso o PT não entregou em 20 anos governando a Bahia”.