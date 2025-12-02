Acesse sua conta
Após mais de oito horas de obstrução da oposição, Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões para Jerônimo

Montante de operações de crédito feitas pelo governador da Bahia chega a R$ 26 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:29

PauloMocofaya/AgênciaALBA
PauloMocofaya/AgênciaALBA Crédito: PauloMocofaya/AgênciaALBA

Após mais de oito horas de obstrução da oposição, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta segunda-feira (1º), mais um empréstimo solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A operação de crédito, a ser contratada junto ao Banco do Brasil, é da ordem de R$ 2 bilhões. Os recursos serão destinados para investimento em ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas.

Em quase três anos de governo, Jerônimo soma 22 pedidos de empréstimos. O montante já é de $ 26 bilhões. A destinação dos recursos foi considerada “genérica” pela oposição. “Queremos saber em que vai ser empregada essa dinheirama”, disse Luciano Simões Filho (União Brasil).

A sessão foi marcada por sucessivos pedidos de verificações de quórum a cada 30 minutos. Os trabalhos foram abertos pela vice-presidente, deputada Fátima Nunes (PT), que tão logo anunciou a suspensão por 60 minutos. Passado o prazo, a presidente Ivana Bastos reabriu a sessão e o líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), evidenciou o espírito paredista, ao pedir a primeira de muitas questões de ordem que ocorreram durante a tarde e também à noite.

Foram aprovados também três requerimentos de urgência, sendo dois para contratações de financiamentos que totalizam R$ 950 milhões. Os regimes de prioridade para propostas de alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano e o Plano Plurianual (PPA) em execução foram aprovados por unanimidade.

Tags:

Jerônimo Rodrigues Alba

