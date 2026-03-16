Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 16 de março de 2026 às 09:46
A corrida eleitoral de 2026 entra em uma fase crítica onde a realidade e o simulacro se confundem. O uso massivo de Inteligência Artificial para simular a presença de candidatos obrigou órgãos de fiscalização a criarem um protocolo de guerra contra a desinformação. Para o eleitor atento, a identificação desses materiais não depende apenas de softwares complexos, mas de uma observação minuciosa de padrões biométricos e comportamentais que a IA ainda não consegue replicar com perfeição.
Veja alguns exemplos de imagens que foram adulteradas através de ferramentas de IA
De acordo com analistas de segurança digital, existem "ruídos" frequentes em produções sintéticas de 2026 que o cidadão pode identificar a olho nu e para não repetir a onda de fakes, que tomou conta das últimas eleições, anote as dicas.
Sincronia fonética: o descompasso entre o som e o movimento dos lábios, especialmente em consoantes labiais, é o erro mais comum.
Expressividade ocular: a falta de brilho natural nos olhos e a frequência robótica do piscar denunciam a manipulação.
Inconsistência de luz: se a iluminação do rosto não condiz com o fundo do vídeo ou se as marcas de expressão desaparecem subitamente, o conteúdo é fabricado.
Respiração e pausas: áudios sintéticos costumam ignorar a necessidade biológica de fôlego entre as sentenças.
As regras para 2026 são severas. Propagandas que utilizem IA sem o aviso obrigatório de manipulação estão sujeitas a remoção imediata e multas pesadas. Mas e o eleitor comum?
Juridicamente, o foco das sanções recai sobre quem cria e impulsiona financeiramente o conteúdo falso. Contudo, o compartilhamento em massa, mesmo que por "boa-fé", pode acarretar em bloqueio de contas e sanções se houver prova de intenção de injúria ou calúnia. Nas 48 horas antes da abertura das urnas, o silêncio digital sobre novas edições de IA é obrigatório para as campanhas.
A justiça disponibiliza o aplicativo Pardal para que qualquer cidadão atue como fiscal. Em casos de denúncia, a responsabilidade das redes sociais é fazer remoção rápida; a demora pode gerar corresponsabilidade civil das plataformas, especialmente no período de silêncio eleitoral.