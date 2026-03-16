POLÍTICA

Como identificar vídeos falsos feitos com inteligência artificial nas eleições de 2026

Justiça Eleitoral impõe regras duras contra deepfakes e especialistas apontam erros comuns que denunciam manipulação digital

Matheus Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:46

As regras para as eleições de 2026 são severas. Propagandas que utilizem IA sem o aviso obrigatório de manipulação estão sujeitas a remoção imediata e multas pesadas. Crédito: Shutterstock

A corrida eleitoral de 2026 entra em uma fase crítica onde a realidade e o simulacro se confundem. O uso massivo de Inteligência Artificial para simular a presença de candidatos obrigou órgãos de fiscalização a criarem um protocolo de guerra contra a desinformação. Para o eleitor atento, a identificação desses materiais não depende apenas de softwares complexos, mas de uma observação minuciosa de padrões biométricos e comportamentais que a IA ainda não consegue replicar com perfeição.

Veja alguns exemplos de imagens que foram adulteradas através de ferramentas de IA 1 de 3

Onde focar a atenção

De acordo com analistas de segurança digital, existem "ruídos" frequentes em produções sintéticas de 2026 que o cidadão pode identificar a olho nu e para não repetir a onda de fakes, que tomou conta das últimas eleições, anote as dicas.

Sincronia fonética: o descompasso entre o som e o movimento dos lábios, especialmente em consoantes labiais, é o erro mais comum.

Expressividade ocular: a falta de brilho natural nos olhos e a frequência robótica do piscar denunciam a manipulação.

Inconsistência de luz: se a iluminação do rosto não condiz com o fundo do vídeo ou se as marcas de expressão desaparecem subitamente, o conteúdo é fabricado.

Respiração e pausas: áudios sintéticos costumam ignorar a necessidade biológica de fôlego entre as sentenças.

Responsabilidades e punições

As regras para 2026 são severas. Propagandas que utilizem IA sem o aviso obrigatório de manipulação estão sujeitas a remoção imediata e multas pesadas. Mas e o eleitor comum?

Juridicamente, o foco das sanções recai sobre quem cria e impulsiona financeiramente o conteúdo falso. Contudo, o compartilhamento em massa, mesmo que por "boa-fé", pode acarretar em bloqueio de contas e sanções se houver prova de intenção de injúria ou calúnia. Nas 48 horas antes da abertura das urnas, o silêncio digital sobre novas edições de IA é obrigatório para as campanhas.

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