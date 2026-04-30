Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BR-319: justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia'

Decisão libera investimentos de R$ 678 milhões para obras no trecho mais crítico da via

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:03

BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia'
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' Crédito: Divulgação/Fecomercio-AM

A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), derrubou a liminar que mantinha paralisadas as licitações para as obras de pavimentação e melhoria da BR-319. A decisão atendeu a um pedido da União e do DNIT, liberando quatro editais que somam aproximadamente R$ 678 milhões em investimentos para o chamado "trecho do meio" da rodovia, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia'

BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/Fecomercio-AM
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/DNIT
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/DNIT
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/AGU
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/DNIT
1 de 5
BR-319: Justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia' por Divulgação/Fecomercio-AM

Urgência e a "janela hidrológica"

Ao suspender a decisão da primeira instância, a magistrada destacou que a paralisação dos configurava grave lesão à ordem e à economia pública. O argumento central foi a necessidade de aproveitar a "janela hidrológica" da Amazônia, o curto período de estiagem entre junho e setembro. Segundo a desembargadora, qualquer atraso agora impediria o início das frentes de trabalho ainda em 2026, isolando a região por mais um ciclo de chuvas.

Leia mais

Imagem - BR-319 volta ao centro do debate com nova obra e reacende impasse na Amazônia

BR-319 volta ao centro do debate com nova obra e reacende impasse na Amazônia

Imagem - Lula defende reconstrução da BR 319, que corta a Amazônia

Lula defende reconstrução da BR 319, que corta a Amazônia

O porquê do impasse e a importância da via

A BR-319 é o centro de uma das maiores controvérsias de infraestrutura do país. Inaugurada nos anos 70, a rodovia sofreu com o abandono nas décadas seguintes, tornando-se intrafegável em boa parte do ano. O entrave histórico reside justamente no "trecho do meio", uma faixa de cerca de 400 quilômetros cercada por floresta preservada.

Após anos de tentativas frustradas e judicializações recorrentes, os editais atuais representam a retomada do esforço para viabilizar essa conexão plena. Enquanto setores produtivos defendem que a obra barateia o frete e garante segurança básica à população, entidades ambientais e órgãos de fiscalização temem que o asfalto facilite o desmatamento ilegal e a grilagem de terras em áreas intocadas.

O que preveem os novos editais

Os projetos agora liberados contemplam serviços de pavimentação, drenagem e sinalização entre os quilômetros 250 e 590 da via. Além do asfalto, está prevista a construção de uma ponte sobre o Rio Igapó-Açu, obra considerada vital para a trafegabilidade da rodovia.

Com a decisão da presidente do TRF1, as sessões públicas para abertura das propostas foram restabelecidas. O governo aposta no cumprimento do cronograma para garantir que as máquinas operem ainda neste semestre. No entanto, a liberação não funciona como um cheque em branco: a continuidade das obras depende de um monitoramento constante, frequentemente exigido pelo próprio Judiciário e por órgãos de controle como o TCU e o Ibama, para garantir que as exigências ambientais sejam cumpridas à risca.

Tags:

Brasil Amazonas

Mais recentes

Imagem - Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas

Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas
Imagem - Tarcísio de Freitas lidera contra Haddad em São Paulo, aponta Genial/Quaest

Tarcísio de Freitas lidera contra Haddad em São Paulo, aponta Genial/Quaest
Imagem - Cuidado, motorista de app: o detalhe "invisível" na CNH que pode apreender seu carro

Cuidado, motorista de app: o detalhe "invisível" na CNH que pode apreender seu carro