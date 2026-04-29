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Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas

Com 840 mil mortes anuais no mundo ligadas a riscos psicossociais, Ministério do Trabalho confirma fiscalização punitiva da NR-1 a partir de 26 de maio

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:17

Silencioso e invisível, rust-out avança nas empresas e preocupa especialistas em saúde mental e inovação
Mortes são reflexos diretos de fatores como cargas horárias excessivas, instabilidade no cargo, episódios de assédio  Crédito: Shutterstock

O cenário de gestão ocupacional no Brasil passa por uma mudança histórica a partir de 26 de maio de 2026, data em que começa a fiscalização punitiva da atualização da NR-1. A nova regra obriga empresas a combaterem riscos psicossociais e surge em meio ao debate sobre o fim da escala 6x1 e dados alarmantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT): anualmente, o ambiente laboral é responsável por 840 mil mortes no mundo decorrentes de transtornos mentais e estresse excessivo.

Especialistas da área médica reforçam que o adoecimento muitas vezes começa de forma silenciosa, manifestando-se como uma tristeza persistente alimentada por quadros de ansiedade e depressão que se agravam sob a pressão profissional.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

A jornada 6x1 sob a ótica da saúde ocupacional

No Brasil, o debate sobre o bem-estar do empregado ganhou força com a tramitação de Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam extinguir regimes de trabalho exaustivos, como a polêmica escala 6x1. Segundo os critérios da OIT, essas mortes são reflexos diretos de fatores como cargas horárias excessivas, instabilidade no cargo, episódios de assédio e cobranças desproporcionais, além do impacto do bullying corporativo.

O diagnóstico internacional vai além das doenças físicas, apontando o ambiente laboral como catalisador para um volume drástico de suicídios e transtornos mentais graves.

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O Brasil está inteiramente ligado as estatísticas Em 2024, o Ministério da Previdência Social registrou 500 mil afastamentos, o maior índice em uma década.

Contudo, 2025 superou todas as projeções: do montante total de 4 milhões de licenças médicas concedidas, pelo menos 500 mil foram motivadas exclusivamente por transtornos psicológicos e comportamentais.

Fiscalização da NR-1: o fim da tolerância para o risco mental

Diante do colapso da saúde mental no trabalho, o Governo Federal endureceu as regras de controle. A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que obriga as empresas a implementarem um gerenciamento rígido sobre fatores de risco psicossocial, entra em fase de fiscalização punitiva a partir de 26 de maio de 2026.

Após sucessivos adiamentos provocados por pressões de setores empresariais, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sinalizou que o prazo é definitivo. A partir desta data, as companhias que não apresentarem protocolos claros de gestão de estresse e prevenção de danos psicológicos estarão sujeitas a sanções administrativas.

Anatomia do adoecimento: o que define o risco psicossocial?

  • De acordo com as diretrizes da OIT, as doenças psicossociais não surgem do acaso, mas da interseção de três pilares fundamentais da gestão:
  • Desenho do cargo: a forma como as funções e responsabilidades são estabelecidas;
  • Organização do trabalho: como as tarefas são distribuídas e gerenciadas cotidianamente;
  • Cultura institucional: as políticas, normas e práticas de conduta que regem a empresa.

Tags:

Local de Trabalho Saúde Trabalhador Escala 6x1 Politica Saúde Mental

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