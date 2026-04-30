Chega de vício em bets: Governo lança 'botão de pânico' para bloquear apostadores e barrar propaganda

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Matheus Marques
Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:19
O Ministério da Fazenda deu mais um passo na estruturação do mercado de apostas online com o lançamento de uma ferramenta de controle de danos. A plataforma de autoexclusão já está operacional, permitindo que qualquer cidadão solicite o bloqueio imediato de seu CPF junto às operadoras de apostas legalizadas.
O objetivo é criar uma barreira sistêmica contra o endividamento e o vício, fenômenos que têm preocupado o governo pelo impacto direto no consumo das famílias e na economia doméstica.
Vício em apostas vira alvo do governo
O Ministério da Saúde ampliou, nos últimos anos, o investimento em saúde mental em 70% de 2022 a 2025, passando de R$ 1,7 bilhão para R$ 2,9 bilhões
A ferramenta opera como uma lista única de exclusão. Ao se cadastrar, o apostador é removido das bases de dados das bets, o que impede a realização de novos depósitos e a navegação nos sites.
Um diferencial estratégico do sistema é a interrupção da publicidade segmentada: as empresas ficam legalmente impedidas de enviar ofertas para esses CPFs. Essa "trava de marketing" ataca o cerne do problema, retirando o incentivo constante ao jogo em momentos de vulnerabilidade do usuário.
A plataforma é acessível via conta Gov.br, garantindo segurança e autenticidade ao processo. Além do bloqueio digital, o governo integrou a rede de saúde ao projeto. O Ministério da Saúde orienta que o vício em apostas deve ser tratado com suporte clínico, disponível nas unidades do CAPS em todo o país.
Com essa implementação, o governo busca equilibrar a arrecadação do setor com a proteção do apostador, estabelecendo normas mais rígidas de compliance para as casas de apostas que desejam manter a licença de operação no Brasil.