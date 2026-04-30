POLÍTICA

Chega de vício em bets: Governo lança 'botão de pânico' para bloquear apostadores e barrar propaganda

Nova plataforma integrada ao Gov.br permite bloqueio imediato em todas as operadoras legalizadas e proíbe envio de anúncios para perfis vulneráveis.

Matheus Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:19

Bets Crédito: Shutterstock

O Ministério da Fazenda deu mais um passo na estruturação do mercado de apostas online com o lançamento de uma ferramenta de controle de danos. A plataforma de autoexclusão já está operacional, permitindo que qualquer cidadão solicite o bloqueio imediato de seu CPF junto às operadoras de apostas legalizadas.

O objetivo é criar uma barreira sistêmica contra o endividamento e o vício, fenômenos que têm preocupado o governo pelo impacto direto no consumo das famílias e na economia doméstica.

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Funcionamento técnico e restrição de marketing

A ferramenta opera como uma lista única de exclusão. Ao se cadastrar, o apostador é removido das bases de dados das bets, o que impede a realização de novos depósitos e a navegação nos sites.

Um diferencial estratégico do sistema é a interrupção da publicidade segmentada: as empresas ficam legalmente impedidas de enviar ofertas para esses CPFs. Essa "trava de marketing" ataca o cerne do problema, retirando o incentivo constante ao jogo em momentos de vulnerabilidade do usuário.

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