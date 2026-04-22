CASSINO DE BOLSO

Do clique ao endividamento: como as apostas online têm comprometido a renda dos brasileiros

Especialista alerta que avanço no crescimento de casas de apostas no país gera endividamento e vício em jogos nas famílias

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:16

Veja como as apostas online têm comprometido a renda dos brasileiros Crédito: Reprodução

O crescimento exponencial das casas de apostas online no Brasil, que, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio, já movimentaram cerca de R$ 68 bilhões em 2024. Tal impacto tem introduzido uma nova e perigosa variável no orçamento das famílias brasileiras, o que antes era vendido como entretenimento, transformou-se em um "cassino de bolso", drenando recursos que antes eram destinados a bens essenciais e à poupança. O fenômeno, impulsionado por publicidade massiva, acende um alerta para uma crise silenciosa de endividamento e vulnerabilidade econômica.

Essa dinâmica não apenas compromete o consumo, mas alimenta diretamente o endividamento. Um levantamento do Procon-SP indica que quatro em cada dez apostadores se endividaram após começarem a usar as plataformas. professora do curso de Economia da UNIASSELVI, o fenômeno vai além do entretenimento e têm consequências concretas e imediatas na rotina familiar.

Bets investigadas têm propaganda na internet e até usam imagem de jogadores 1 de 4

“Observamos uma redistribuição regressiva de recursos, em que parte significativa da renda familiar é destinada para o setor de jogos. Famílias, sobretudo as de menor renda, gastam parte significativa do orçamento para apostas, o que amplia a vulnerabilidade econômica no longo prazo”, explica.

A facilidade de acesso via smartphones fez com que as apostas deixassem de ser um gasto eventual para se tornarem uma despesa recorrente, disputando espaço com o supermercado do mês. Dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) revelam que, para as classes mais baixas, as apostas já chegam a representar 76% dos gastos com lazer e cultura e alarmantes 5% das despesas com alimentação.

“As dívidas não são apenas números abstratos: elas se traduzem em restrições concretas na vida doméstica. Valores acumulados reduzem a capacidade de pagar por itens básicos, levando famílias a cortar gastos em alimentação de qualidade, transporte, ou até mesmo em recursos que poderiam ser destinados a mensalidades escolares, cursos ou consultas médicas”, detalha. O resultado, de acordo com o CNC, foi que 1,3 milhão de brasileiros se tornaram inadimplentes em 2024 por conta das apostas.

Uma geração com o futuro em risco

Um dos pontos mais preocupantes é o impacto sobre a população jovem, que inicia a vida adulta já comprometida por dívidas de jogos. O endividamento precoce não apenas gera estresse e ansiedade, mas impõe barreiras estruturais para o desenvolvimento pessoal e profissional.

“As dívidas adquiridas por apostas online comprometem o futuro financeiro, reduzindo sua capacidade de poupança, atrasando a independência e limitando oportunidades de mobilidade social. Em termos demográficos e econômicos, isso significa que uma geração pode carregar consigo uma fragilidade estrutural que impactará não apenas indivíduos, mas também o desenvolvimento econômo do país”, alerta a doutora.

O jovem endividado já começa a vida com o histórico de crédito afetado, o que dificulta o acesso a financiamentos para projetos de vida, como a casa própria ou a educação superior. “Recursos que poderiam ser destinados à formação de patrimônio são drenados para apostas e dívidas, criando uma fragilidade patrimonial que pode perpetuar desigualdades”, complementa.

Como evitar a armadilha do superendividamento?

Diante deste cenário, a orientação da especialista é clara: é preciso desmistificar a ideia de que apostas são uma forma de investimento. A única maneira de reduzir os riscos é tratar a prática estritamente como um entretenimento esporádico e com orçamento limitado.