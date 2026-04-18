RELATO

Mulher viciada em apostas online desabafa após perder casas e marido: 'Destruiu minha vida'

Relato de jovem expõe impacto do “Jogo do Tigrinho” e alerta para consequências financeiras e emocionais

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 10:08

Assíria Macêdo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos afirma ter perdido duas casas, acumulado uma dívida de cerca de R$ 50 mil e colocado fim no casamento por causa do vício em jogos de aposta online, como o popular Jogo do Tigrinho. O caso aconteceu em Fortaleza e ganhou repercussão após o desabafo ser publicado nas redes sociais.

A extensionista de cílios Assíria Macêdo contou que o relacionamento chegou ao limite diante das consequências financeiras e emocionais provocadas pelo vício. Segundo ela, o então companheiro, pai de sua filha mais nova, tentou ajudá-la a quitar as dívidas, mas também acabou sendo prejudicado.

Mulher perde tudo em apostas online 1 de 4

“Hoje em dia, a gente está separado por conta das dívidas. Ele não aguenta mais e eu entendo, porque ele foi a pessoa que mais lutou por mim”, relatou.

De acordo com a jovem, familiares também foram afetados. Os pais, que eram donos dos imóveis, precisaram vender as casas para cobrir os prejuízos. Ela afirma que, mesmo com ajuda, não conseguia interromper o comportamento.

“Meu esposo fez de tudo para ajudar e pagar as dívidas, mas acabou se afundando também, pois eu não falava a verdade e acabava jogando de novo”, disse.

O vídeo foi divulgado como um pedido de ajuda e um alerta sobre os riscos das apostas online. A publicação teve grande alcance e levou a jovem a reconhecer a gravidade da situação.

“Estou muito arrependida. Hoje reconheço que estou doente. Antes, eu não aceitava isso. Esse é meu último pedido de socorro”, afirmou.