POLÊMICA

Primo revela que Isabel Veloso já tinha ciúmes da atual de Lucas e expõe ‘bolão’ da família

Parentes criticam postura e dizem que aproximação já existia antes; desabafo nas redes amplia polêmica

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 11:55

Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A repercussão do novo relacionamento de Lucas Veloso Borbas segue gerando tensão na família de Isabel Veloso. Desta vez, o primo da influenciadora, Dudu Duarte, decidiu se manifestar publicamente e trouxe novos detalhes sobre o incômodo dos familiares.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, ele revelou que parentes chegaram a fazer um “bolão” para tentar prever quanto tempo o viúvo levaria para assumir um novo relacionamento.

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“Todo mundo merece seguir em frente, independentemente de ter sido um divórcio ou um falecimento. Mas, pela forma como ele ‘assumiu’ publicamente, com a visibilidade que tem, tudo leva a crer que isso já vinha de algum tempo”, escreveu.

Na sequência, ele detalhou a conversa entre familiares. “Nós da família (sou primo dela) até fizemos ‘bolão’, eu e meus irmãos tentando adivinhar quanto tempo levaria. Todos erramos; o menor palpite foi de cinco meses”, afirmou.

O primo também destacou o impacto da situação nos familiares mais próximos e a forma como a mãe e a irmã de Isabel têm lidado com o luto.

“É triste ver a mãe (minha tia) e a irmã vivendo um luto verdadeiro. Seguem trabalhando normalmente, de forma discreta. Quando as encontro, dá para ver nos olhos o vazio, a falta que a Isabel faz e, ao mesmo tempo, a indignação”, desabafou.

Ele ainda criticou o que considera uma exposição indevida da imagem da influenciadora. “Só quem é da família sabe o quanto é complicado perceber alguém usando e lucrando com a imagem de uma menina tão doce”, completou.

O caso ganhou força após Lucas assumir um novo relacionamento cerca de três meses após a morte da influenciadora, o que gerou uma série de manifestações públicas de familiares.