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‘Tirou a aliança quando ela estava no hospital’, desabafa irmã de Isabel Veloso após ex-cunhado assumir namorada

Lucas Borbas publicou foto com namorada e o filho nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de abril de 2026 às 21:43

Família de Isabel Veloso quebrou o silêncio nas redes sociais
Família de Isabel Veloso quebrou o silêncio nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Lucas Borbas voltou a circular nas redes sociais nesta semana, após o influenciador digital publicar a foto de uma mulher com seu filho Arthur, de apenas 1 ano, no colo. A mulher seria a nova namorada de Lucas.

Nesta quinta-feira (16), começaram a circular dúvidas a respeito quanto tempo Lucas estaria se relacionando com a moça, já que o falecimento de Isabel Veloso, que lutava contra um câncer, aconteceu recentemente, e a superação do luto foi considerada rápida, pegando muitos seguidores de surpresa.

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
1 de 8
Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

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Em uma publicação que circula nas redes sociais, Renata Veloso, irmã de Isabel, afirmou que Lucas tirou a aliança quando Isabel ainda estava no hospital. “Sim, ele tirou a aliança enquanto ela ainda estava no hospital”, escreveu a seguidora ao responder uma pessoa que perguntou se Lucas já estaria com outra pessoa. No entanto, Lucas não se pronunciou sobre o assunto.

Na mesma publicação feita nas redes sociais, Priscilla Veloso, irmã por parte de mãe de Isabel, afirmou que Lucas não honrou a irmã. “A vida continua, e isso a gente entende. O que dói, pra nós enquanto família, é ver atitudes que distorcem o significado de ‘honrar’. Porque honrar não é transformar memória com oportunidade. Não é usar o nome de quem partiu como recurso. Não é buscar retorno onde deve existir respeito. Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor, e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil engolir”, desabafou.

Na legenda da foto publicada por Lucas Borbas nesta quarta-feira (15), o influenciador elogia a relação da namorada com o filho. ““Sim. Estou me permitindo. E tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tu Tu feliz, tem me deixado feliz [sic]. Eu nunca menti em conhecer alguém”, escreveu.

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Isabel Veloso Lucas Borbas

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