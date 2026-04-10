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Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, explica ausência do filho nas redes sociais: "Proteger a integridade dele"

Influenciador afirmou que busca evitar ataques e exposição excessiva de Arthur, de 1 ano

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:22

Arthur, filho de Lucas Borbas e Isabel Veloso, tem 1 ano
Arthur, filho de Lucas Borbas e Isabel Veloso, tem 1 ano Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, veio a público nesta sexta-feira (10) para explicar a razão de não publicar fotos frequentes com o filho, Arthur, que completou 1 ano em dezembro de 2025. A decisão se baseia na intenção de manter uma postura reservada e evitar a exposição da criança a ataques na internet. Arthur é fruto do relacionamento de Lucas com a influenciadora Isabel Veloso, que faleceu em 10 de janeiro deste ano, aos 19 anos, após complicações de um transplante de medula óssea. Ela enfrentava um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos.

Ao compartilhar alguns registros do filho, Lucas comentou na legenda: "A gente continua, felizes e com muito amor no coração".

Posteriormente, o influenciador detalhou aos internautas o motivo da baixa frequência de postagens ao lado da criança. "Quero falar por que não posto muita foto do Arthur aqui. Pelo simples fato de que algumas pessoas me desejam tanto mal e eu penso que isso pode refletir no Arthur, entendeu?", questionou.

"Então, por isso, eu evito postar aqui para as pessoas não acharem que eu fico usando meu filho para fazer certas coisas. Vou postar, mas não é direto. É para proteger a integridade dele de certa forma, e a imagem também", afirmou.

Lucas e Isabel se casaram em uma cerimônia religiosa em abril de 2024 e Arthur, filho do casal, nasceu em dezembro do mesmo ano. 

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
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Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

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Tags:

Filho Exposição Redes Sociais Isabel Veloso

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