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Marcos Oliveira celebra prisão de suspeito de golpe de R$ 350 mil: 'Não fui a única vítima'

Ator afirmou que o homem realizou empréstimos em seu nome e causou prejuízos financeiros; prisão ocorreu em Nova Iguaçu

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:31

Marcos Oliveira Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Marcos Oliveira, que marcou gerações ao interpretar o personagem Beiçola no seriado “A Grande Família”, utilizou suas redes sociais na última quarta-feira (8) para comemorar a prisão do homem acusado de aplicar um golpe de R$ 350 mil nele. De acordo com a advogada do artista, Rose Scalco, o suspeito foi detido por estelionato em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O nome do detido não foi divulgado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

"Oi, gente! Vim aqui falar para vocês que o homem que me deu um golpe e fez empréstimos no meu nome e atrapalhou a minha vida, deixando meu nome sujo, como eu falei muitas vezes por aqui, foi preso. Muita gente idosa que nem eu sofre este tipo de golpe e eu não fui a única vítima dele. Muitos não acreditaram em mim na época do golpe, mas está aí, ele está preso!!”, iniciou Marcos na publicação.

Na postagem, o ator também expressou gratidão à sua representante legal. "Obrigado, minha amiga Rose, que atua comigo na peça e também é minha advogada, me defende neste processo e nos de despejo que tive, e também assinou como responsável para eu estar aqui no Retiro dos Artistas, porque precisa gente e eu não tinha familiares para assinar”, agradeceu.

Ao final, o artista brincou sobre a relação com a advogada: "Quem conhece sabe o quanto ela faz por mim e me dá bronca também, porque eu dou trabalho, né, gente”.

O caso

Em 2024, Marcos Oliveira revelou ter sido vítima de um golpista, que o deixou com uma dívida acumulada de aproximadamente R$ 350 mil. Na ocasião, o ator relatou que foi enganado por um homem que se ofereceu para gerenciar suas redes sociais. Ao obter acesso ao celular do artista, o suspeito teria passado a controlar senhas e contas bancárias, realizando desvios de dinheiro e contratando empréstimos indevidos.