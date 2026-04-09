Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebe alta hospitalar após AVC isquêmico; quadro de saúde é atualizado

Empresário segue em recuperação em casa, mas deve retornar ao hospital para realizar mais exames

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:29

Mico Freitas estava internado em Lisboa desde segunda-feira (6)
Mico Freitas estava internado em Lisboa desde segunda-feira (6) Crédito: Reprodução/ Instagram

Kelly Key atualizou o quadro de saúde de seu marido, Mico Freitas, com novidades positivas. Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (9), a cantora informou que o empresário recebeu alta hospitalar e já está em casa. Mico sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico repentino e estava internado desde o início da semana em Portugal.

“Está bem, medicado e em recuperação”, informou Kelly em comunicado. Segundo ela, a estabilidade do quadro permitiu que a equipe médica liberasse o paciente do hospital em Lisboa. No entanto, o casal precisará retornar para novos procedimentos: “O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico na quinta-feira. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação”.

“Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado que pode orientar os próximos passos”, concluiu a artista.

Mico Freitas

Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
1 de 14
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram

O que aconteceu?

Mico Freitas, de 44 anos, sofreu o AVC na última segunda-feira (6) enquanto estava em casa, em Angola. A transferência para a capital portuguesa foi realizada para garantir suporte em uma unidade especializada. De acordo com Kelly, o episódio ocorreu às 11h30 e o socorro foi ágil, com a chegada ao hospital em apenas 23 minutos, às 11h53.

O diagnóstico confirmou que o AVC isquêmico foi causado por um coágulo em pequenas ramificações cerebrais. Antes da internação definitiva em Lisboa, o empresário passou por outras unidades hospitalares.

O casal está junto desde 2004 e tem dois filhos, Jaime Vitor e Arthur. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Latino; a jovem também reconhece Mico como figura paterna.

Em 2025, o empresário já havia enfrentado complicações de saúde. Na ocasião, ele precisou interromper a medicação para controle de colesterol após apresentar desconfortos e chegou a suspeitar de um quadro de AVC.

Leia mais

Imagem - Apresentadora do Globo de Ouro revela que 'meio que gosta' quando namorado se relaciona com outras mulheres

Apresentadora do Globo de Ouro revela que 'meio que gosta' quando namorado se relaciona com outras mulheres

Imagem - BBB 26: Jurídico de Jordana reage a ataques na web e aciona justiça: 'Acusações graves'

BBB 26: Jurídico de Jordana reage a ataques na web e aciona justiça: 'Acusações graves'

Imagem - Wagner Moura é visto no Tocantins filmando remake de clássico premiado; saiba detalhes

Wagner Moura é visto no Tocantins filmando remake de clássico premiado; saiba detalhes

Tags:

Kelly key Hospital Avc Mico Freitas

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida