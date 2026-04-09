SAÚDE

Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebe alta hospitalar após AVC isquêmico; quadro de saúde é atualizado

Empresário segue em recuperação em casa, mas deve retornar ao hospital para realizar mais exames

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:29

Mico Freitas estava internado em Lisboa desde segunda-feira (6) Crédito: Reprodução/ Instagram

Kelly Key atualizou o quadro de saúde de seu marido, Mico Freitas, com novidades positivas. Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (9), a cantora informou que o empresário recebeu alta hospitalar e já está em casa. Mico sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico repentino e estava internado desde o início da semana em Portugal.

“Está bem, medicado e em recuperação”, informou Kelly em comunicado. Segundo ela, a estabilidade do quadro permitiu que a equipe médica liberasse o paciente do hospital em Lisboa. No entanto, o casal precisará retornar para novos procedimentos: “O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico na quinta-feira. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação”.

“Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado que pode orientar os próximos passos”, concluiu a artista.

Mico Freitas 1 de 14

O que aconteceu?

Mico Freitas, de 44 anos, sofreu o AVC na última segunda-feira (6) enquanto estava em casa, em Angola. A transferência para a capital portuguesa foi realizada para garantir suporte em uma unidade especializada. De acordo com Kelly, o episódio ocorreu às 11h30 e o socorro foi ágil, com a chegada ao hospital em apenas 23 minutos, às 11h53.

O diagnóstico confirmou que o AVC isquêmico foi causado por um coágulo em pequenas ramificações cerebrais. Antes da internação definitiva em Lisboa, o empresário passou por outras unidades hospitalares.

O casal está junto desde 2004 e tem dois filhos, Jaime Vitor e Arthur. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Latino; a jovem também reconhece Mico como figura paterna.