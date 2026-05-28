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Mulher Abacaxi decide posar nua para destruir os padrões: 'Sou uma mulher trans de 52 anos'

Influenciadora afirma que ensaio será artístico e compara atitude à trajetória de Roberta Close

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:53

Mulher Abacaxi
Mulher Abacaxi Crédito: Divulgação

A influenciadora Mulher Abacaxi revelou que vai posar nua para uma edição especial de fim de ano da revista SpyceFire.

Aos 52 anos, Marcela Porto, como é conhecida fora das redes, afirmou que aceitou o convite tanto pelo cachê quanto pela oportunidade de incentivar outras mulheres a se sentirem confiantes com o próprio corpo. “Sou uma mulher trans de 52 anos. Aceitei esse convite pelo cachê e também para quebrar padrões”, declarou.

Mulher Abacaxi

Mulher Abacaxi por Leo Cordeiro
Mulher Abacaxi por Leo Cordeiro
Mulher Abacaxi por Leo Cordeiro
Mulher Abacaxi por Leo Cordeiro
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Mulher Abacaxi por Leo Cordeiro

Rainha da Acadêmicos de Niterói e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita, ela também citou Roberta Close ao falar sobre representatividade. “Assim como Roberta Close quebrou ao ser a primeira mulher trans a posar nua para a Playboy”, afirmou.

Segundo Marcela, o ensaio terá proposta artística e não pretende apostar em vulgaridade. “Quero algo bem artístico e empoderado. Amo meu corpo”, disse.

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A influenciadora contou ainda que já começou uma preparação intensa para as fotos, com rotina de treinos e alimentação regrada.

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