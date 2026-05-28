Maíra Cardi compra carro de R$ 800 mil com teto estrelado e geladeira

Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:07
A influenciadora Maíra Cardi voltou a movimentar as redes sociais após revelar que ganhou um carro de luxo do marido, Thiago Nigro. O veículo é um BYD Denza D9, avaliado em cerca de R$ 800 mil. Segundo Maíra, o modelo seria “o único no Brasil” neste momento.
Dias antes de confirmar a compra, a influenciadora já havia mostrado alguns detalhes do automóvel aos seguidores e chegou a brincar com a aparência externa do carro. “Por fora, ele parece uma bacia, uma banheira. Não é bonito, mas por dentro…”, comentou.
O interior do veículo chamou atenção pelo luxo. Entre os itens exibidos por Maíra estão teto estrelado, portas automáticas, iluminação personalizada, televisão, teto solar, geladeira e ar-condicionado individual para cada passageiro.
Os bancos também possuem sistema de massagem, aquecimento, reclinação completa e mesinhas semelhantes às de avião. Segundo a influenciadora, cada assento ainda conta com um celular integrado para controlar as funções do carro.
Após a repercussão da compra, internautas passaram a questionar a situação financeira do casal nas redes sociais. “Eles têm dinheiro infinito?”, comentou uma usuária.
Dois dias depois, Maíra voltou a falar do assunto e confirmou que o veículo foi comprado. Em tom irônico, ela rebateu os comentários sobre os gastos milionários. “Depois eu vou fazer um vídeo abrindo a nossa situação financeira, já que vocês estão preocupadas”, disse.
A influenciadora ainda brincou ao afirmar que não foi ela quem comprou o carro. “Quer dizer, ele comprou para mim”, completou.