Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:51
A atriz Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca nas redes sociais e, desta vez, também disparou críticas contra Tiago Leifert. A polêmica começou após o ex-apresentador da Globo defender a participação de Virginia na cobertura de entretenimento da Copa do Mundo no Domingão com Huck.
Leifert afirmou que a influenciadora não atuará no jornalismo esportivo e que o quadro terá foco em entretenimento. A declaração repercutiu nas redes e provocou reação imediata de Luana.
Luana Piovani
Em vídeos publicados nos stories, a atriz chamou o apresentador de “imbecil total”.
“Esse cara é um imbecil total”, disparou Luana. Em seguida, ela ainda ironizou: “Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”.
Até o momento, nem Tiago Leifert nem Virginia Fonseca comentaram publicamente as declarações da atriz.
Os atritos entre Luana Piovani e Virginia Fonseca não são recentes. Em abril deste ano, a atriz compartilhou publicações criticando influenciadores ligados à divulgação de apostas online e fez ataques diretos à empresária.
Na época, Virginia apareceu emocionada nas redes sociais e afirmou que aceitava críticas sobre sua carreira, mas não admitia comentários envolvendo os filhos e a família.