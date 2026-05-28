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Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

Atriz criticou posicionamento do apresentador sobre participação da influenciadora na cobertura da Copa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:51

Luana Piovani e Tiago Leifert
Luana Piovani e Tiago Leifert Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca nas redes sociais e, desta vez, também disparou críticas contra Tiago Leifert. A polêmica começou após o ex-apresentador da Globo defender a participação de Virginia na cobertura de entretenimento da Copa do Mundo no Domingão com Huck.

Leifert afirmou que a influenciadora não atuará no jornalismo esportivo e que o quadro terá foco em entretenimento. A declaração repercutiu nas redes e provocou reação imediata de Luana.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

Em vídeos publicados nos stories, a atriz chamou o apresentador de “imbecil total”.

“Esse cara é um imbecil total”, disparou Luana. Em seguida, ela ainda ironizou: “Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”.

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Até o momento, nem Tiago Leifert nem Virginia Fonseca comentaram publicamente as declarações da atriz.

Os atritos entre Luana Piovani e Virginia Fonseca não são recentes. Em abril deste ano, a atriz compartilhou publicações criticando influenciadores ligados à divulgação de apostas online e fez ataques diretos à empresária.

Na época, Virginia apareceu emocionada nas redes sociais e afirmou que aceitava críticas sobre sua carreira, mas não admitia comentários envolvendo os filhos e a família.

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