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Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

Atriz criticou posicionamento do apresentador sobre participação da influenciadora na cobertura da Copa

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:51

Luana Piovani e Tiago Leifert Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca nas redes sociais e, desta vez, também disparou críticas contra Tiago Leifert. A polêmica começou após o ex-apresentador da Globo defender a participação de Virginia na cobertura de entretenimento da Copa do Mundo no Domingão com Huck.

Leifert afirmou que a influenciadora não atuará no jornalismo esportivo e que o quadro terá foco em entretenimento. A declaração repercutiu nas redes e provocou reação imediata de Luana.

Luana Piovani 1 de 11

Em vídeos publicados nos stories, a atriz chamou o apresentador de “imbecil total”.

“Esse cara é um imbecil total”, disparou Luana. Em seguida, ela ainda ironizou: “Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”.

Até o momento, nem Tiago Leifert nem Virginia Fonseca comentaram publicamente as declarações da atriz.

Os atritos entre Luana Piovani e Virginia Fonseca não são recentes. Em abril deste ano, a atriz compartilhou publicações criticando influenciadores ligados à divulgação de apostas online e fez ataques diretos à empresária.