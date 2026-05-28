Gretchen revela que uso de caneta emagrecedora gerou mudanças em sua região íntima

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:15
A cantora Gretchen revelou que a vida sexual com o marido, Esdras de Souza, melhorou após os dois realizarem procedimentos íntimos estéticos.
Em entrevista à revista Quem, Gretchen contou que passou por uma cirurgia para corrigir a flacidez na região genital e defendeu que o assunto deixe de ser tratado como tabu entre as mulheres. “A idade também faz com que a região vá mudando”, afirmou a artista ao comentar as transformações naturais do corpo.
Gretchen
Ela também citou o impacto do uso das chamadas “canetas emagrecedoras” na flacidez da região íntima.
Já Esdras revelou que decidiu fazer uma harmonização peniana após se sentir incomodado com o tamanho e a aparência da região íntima. Segundo ele, muitos homens têm vontade de realizar o procedimento, mas evitam por vergonha ou preconceito. “Eu não estava satisfeito com o tamanho do meu sapato”, brincou.
Gretchen afirmou que a mudança refletiu diretamente no relacionamento do casal. “Posso dizer que a nossa vida melhorou muito porque ele também fez rejuvenescimento íntimo”, declarou.
A cantora ainda contou que o marido passou a se interessar mais por procedimentos estéticos após as mudanças. Segundo ela, Esdras também realizou lipo HD e tratamentos com enzimas.
Recentemente, Gretchen também falou publicamente sobre a chamada capuzplastia, cirurgia íntima feita há cerca de 20 dias.