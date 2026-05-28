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Gretchen revela que uso de caneta emagrecedora gerou mudanças em sua região íntima

Cantora afirmou que procedimentos melhoraram autoestima e relação do casal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:15

Gretchen
Gretchen Crédito: Reprodução

A cantora Gretchen revelou que a vida sexual com o marido, Esdras de Souza, melhorou após os dois realizarem procedimentos íntimos estéticos. 

Em entrevista à revista Quem, Gretchen contou que passou por uma cirurgia para corrigir a flacidez na região genital e defendeu que o assunto deixe de ser tratado como tabu entre as mulheres. “A idade também faz com que a região vá mudando”, afirmou a artista ao comentar as transformações naturais do corpo.

Gretchen

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen e Esdras por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen e marido, Esdras de Souza por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen comenta motivo da saída de A Fazenda por Record
Gretchen expôs situação do cabelo por Reprodução
Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Gretchen por Reprodução/Instagram
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Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais

Ela também citou o impacto do uso das chamadas “canetas emagrecedoras” na flacidez da região íntima.

Já Esdras revelou que decidiu fazer uma harmonização peniana após se sentir incomodado com o tamanho e a aparência da região íntima. Segundo ele, muitos homens têm vontade de realizar o procedimento, mas evitam por vergonha ou preconceito. “Eu não estava satisfeito com o tamanho do meu sapato”, brincou.

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Gretchen afirmou que a mudança refletiu diretamente no relacionamento do casal. “Posso dizer que a nossa vida melhorou muito porque ele também fez rejuvenescimento íntimo”, declarou.

A cantora ainda contou que o marido passou a se interessar mais por procedimentos estéticos após as mudanças. Segundo ela, Esdras também realizou lipo HD e tratamentos com enzimas.

Recentemente, Gretchen também falou publicamente sobre a chamada capuzplastia, cirurgia íntima feita há cerca de 20 dias.

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