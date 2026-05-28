Virginia reage após João Guilherme expor que não foi convidado para festa de Maria Alice

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:04
A influenciadora Virginia Fonseca reagiu pela primeira vez após João Guilherme afirmar que não foi convidado para a festa de aniversário de Maria Alice, filha dela com Zé Felipe.
O momento aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (28), em vídeo divulgado pelo perfil Portal de Famosos nas redes sociais.
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe
Na gravação, um fã questiona diretamente Virginia sobre a fala do cunhado. “Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. O João Guilherme falou que não foi convidado pra festa da Maria, é verdade?”, perguntou.
Ao ouvir a pergunta, Virginia apenas riu e permaneceu em silêncio, sem confirmar ou negar a situação.
A reação rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. “A risada de quem fez o convite e ele não foi porque não quis”, comentou uma usuária. “Quem é parente dele é o Zé, então o convite tinha que vir dele”, escreveu outra pessoa.
A polêmica começou após João Guilherme comentar publicamente que ficou de fora da comemoração da sobrinha, o que gerou especulações sobre um possível climão familiar.