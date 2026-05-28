Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia reage após João Guilherme expor que não foi convidado para festa de Maria Alice

Influenciadora deu risada ao ser questionada sobre declaração do cunhado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:04

João Guilherme e Virginia
João Guilherme e Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu pela primeira vez após João Guilherme afirmar que não foi convidado para a festa de aniversário de Maria Alice, filha dela com Zé Felipe.

O momento aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (28), em vídeo divulgado pelo perfil Portal de Famosos nas redes sociais.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé cantou a música 'Só Tem Eu' feita para Virginia por Reprodução/Instagram
Ausência de Leonardo e dos filhos em festa de Maria Alice chama atenção por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Margareth Serrão para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Look de Poliana Rocha para a festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia virou a noite na festa de Maria Alice por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
1 de 18
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Na gravação, um fã questiona diretamente Virginia sobre a fala do cunhado. “Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. O João Guilherme falou que não foi convidado pra festa da Maria, é verdade?”, perguntou.

Ao ouvir a pergunta, Virginia apenas riu e permaneceu em silêncio, sem confirmar ou negar a situação.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta quinta-feira (28 de maio): nem todo silêncio significa paz

Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta quinta-feira (28 de maio): nem todo silêncio significa paz

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca constante pelo sucesso' - a reflexão sobre paz emocional e excesso de cobrança

Frase de Einstein do dia: 'Uma vida tranquila e modesta traz mais felicidade do que a busca constante pelo sucesso' - a reflexão sobre paz emocional e excesso de cobrança

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

A reação rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. “A risada de quem fez o convite e ele não foi porque não quis”, comentou uma usuária. “Quem é parente dele é o Zé, então o convite tinha que vir dele”, escreveu outra pessoa.

A polêmica começou após João Guilherme comentar publicamente que ficou de fora da comemoração da sobrinha, o que gerou especulações sobre um possível climão familiar.

Mais recentes

Imagem - Mari Gonzalez mostra procedimento para fechar rasgo na orelha e choca fãs com resultado imediato

Mari Gonzalez mostra procedimento para fechar rasgo na orelha e choca fãs com resultado imediato
Imagem - Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’

Luana Piovani se envolve em nova polêmica e ataca Tiago Leifert: ‘Imbecil’
Imagem - Aline Mineiro é expulsa de evento após agredir influenciadora: ‘Tentou me matar’

Aline Mineiro é expulsa de evento após agredir influenciadora: ‘Tentou me matar’