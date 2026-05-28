POLÊMICA

Virginia reage após João Guilherme expor que não foi convidado para festa de Maria Alice

Influenciadora deu risada ao ser questionada sobre declaração do cunhado nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:04

João Guilherme e Virginia Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu pela primeira vez após João Guilherme afirmar que não foi convidado para a festa de aniversário de Maria Alice, filha dela com Zé Felipe.

O momento aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (28), em vídeo divulgado pelo perfil Portal de Famosos nas redes sociais.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Na gravação, um fã questiona diretamente Virginia sobre a fala do cunhado. “Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. O João Guilherme falou que não foi convidado pra festa da Maria, é verdade?”, perguntou.

Ao ouvir a pergunta, Virginia apenas riu e permaneceu em silêncio, sem confirmar ou negar a situação.

A reação rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. “A risada de quem fez o convite e ele não foi porque não quis”, comentou uma usuária. “Quem é parente dele é o Zé, então o convite tinha que vir dele”, escreveu outra pessoa.