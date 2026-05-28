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Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta quinta-feira (28 de maio): nem todo silêncio significa paz

A quinta-feira (28) chega com energia emocional intensa e pode trazer desconfortos que estavam sendo ignorados há dias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 00:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (28) começa com um clima de observação e necessidade de entender melhor certas situações. O Anjo da Guarda indica que algumas pessoas podem perceber que estavam fingindo tranquilidade em relações, decisões ou sentimentos que já causavam desgaste interno.

A orientação é não esconder emoções importantes e prestar atenção no que vem sendo evitado por medo de confronto. Para quatro signos, o momento pede sinceridade emocional.

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Gêmeos

Geminianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de clareza.

O ideal será evitar interpretações precipitadas.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Leão

Leoninos podem sentir o peso de situações emocionais mal resolvidas. O momento favorece conversas sinceras.

O recado é deixar o orgulho de lado.

Leão no trabalho

O Ambiente Ideal: o palco do sucesso. O escritório de Leão é um ambiente sofisticado e imponente, que reflete sua personalidade forte e confiante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o brilho e o carisma da liderança. Leão lidera com paixão e entusiasmo, inspirando e motivando a equipe com sua presença magnética. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando do topo. O descanso de Leão é um momento de prazer e luxo, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que inspira. Leão motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Leão busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o palco do sucesso. O escritório de Leão é um ambiente sofisticado e imponente, que reflete sua personalidade forte e confiante. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpianos estarão mais sensíveis aos sinais e atitudes das pessoas. O Anjo da Guarda alerta para tensões escondidas.

O momento pede equilíbrio antes de reagir.

Escorpião no trabalho

O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise profunda. Escorpião executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Escorpião é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o líder estratégico. Escorpião motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Escorpião busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de ambientes ou relações desgastantes. O dia favorece reorganização emocional.

O ideal será ouvir mais a própria intuição.

Aquário no trabalho

O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da inovação disruptiva. Aquário executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Aquário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias progressistas. Aquário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação social. Aquário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Nem sempre o que está calado está resolvido. Algumas emoções apenas esperam o momento certo para aparecer.

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