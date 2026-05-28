Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta quinta-feira (28 de maio): nem todo silêncio significa paz

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de maio de 2026 às 00:00
A quinta-feira (28) começa com um clima de observação e necessidade de entender melhor certas situações. O Anjo da Guarda indica que algumas pessoas podem perceber que estavam fingindo tranquilidade em relações, decisões ou sentimentos que já causavam desgaste interno.
A orientação é não esconder emoções importantes e prestar atenção no que vem sendo evitado por medo de confronto. Para quatro signos, o momento pede sinceridade emocional.
Gêmeos
Geminianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de clareza.
O ideal será evitar interpretações precipitadas.
Gêmeos no trabalho
Leão
Leoninos podem sentir o peso de situações emocionais mal resolvidas. O momento favorece conversas sinceras.
O recado é deixar o orgulho de lado.
Leão no trabalho
Escorpião
Escorpianos estarão mais sensíveis aos sinais e atitudes das pessoas. O Anjo da Guarda alerta para tensões escondidas.
O momento pede equilíbrio antes de reagir.
Escorpião no trabalho
Aquário
Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de ambientes ou relações desgastantes. O dia favorece reorganização emocional.
O ideal será ouvir mais a própria intuição.
Aquário no trabalho
Mensagem do dia
Nem sempre o que está calado está resolvido. Algumas emoções apenas esperam o momento certo para aparecer.