ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta quinta-feira (28 de maio): nem todo silêncio significa paz

A quinta-feira (28) chega com energia emocional intensa e pode trazer desconfortos que estavam sendo ignorados há dias

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 00:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (28) começa com um clima de observação e necessidade de entender melhor certas situações. O Anjo da Guarda indica que algumas pessoas podem perceber que estavam fingindo tranquilidade em relações, decisões ou sentimentos que já causavam desgaste interno.

A orientação é não esconder emoções importantes e prestar atenção no que vem sendo evitado por medo de confronto. Para quatro signos, o momento pede sinceridade emocional.

Gêmeos

Geminianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de clareza.

O ideal será evitar interpretações precipitadas.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Leão

Leoninos podem sentir o peso de situações emocionais mal resolvidas. O momento favorece conversas sinceras.

O recado é deixar o orgulho de lado.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpianos estarão mais sensíveis aos sinais e atitudes das pessoas. O Anjo da Guarda alerta para tensões escondidas.

O momento pede equilíbrio antes de reagir.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de ambientes ou relações desgastantes. O dia favorece reorganização emocional.

O ideal será ouvir mais a própria intuição.

Aquário no trabalho 1 de 5

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