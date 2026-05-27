NOVELA DAS 9

Mau Mau descobrirá que é gay em nova virada de 'Quem Ama Cuida'

Personagem de João Victor Gonçalves viverá processo de descoberta pessoal e conflitos familiares nos próximos capítulos da novela

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 23:09

Mau Mau passará por processo de descoberta da sexualidade em “Quem Ama Cuida” Crédito: Manoella Mello/Globo

Quem Ama Cuida deve ganhar uma das tramas mais emocionantes da novela nos próximos capítulos. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, Mau Mau passará por uma importante jornada de autodescoberta ao perceber que é gay.

Interpretado por João Victor Gonçalves, o personagem começará a enfrentar dúvidas, inseguranças e conflitos internos relacionados à própria sexualidade, em um arco que promete ganhar destaque dentro da trama das nove da TV Globo.

A novela deve acompanhar o processo de forma gradual, mostrando desde os primeiros questionamentos até o entendimento da própria identidade.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Filho de Elisa, personagem de Isabella Garcia, e irmão de Adriana, vivida por Letícia Colin, Mau Mau sempre apareceu como um jovem sensível, afetuoso e muito ligado à família.

Segundo a publicação, é justamente dentro do núcleo familiar que surgirão alguns dos maiores desafios emocionais enfrentados pelo personagem ao longo da novela.

Outro ponto importante da trama será a relação entre Mau Mau e o avô, personagem interpretado por Tony Ramos. O vínculo entre os dois ganhará novas camadas conforme o personagem mergulha em seu processo de aceitação e amadurecimento.

A história deve abordar temas ligados à pertencimento, identidade, acolhimento e conflitos emocionais dentro da família.

O arco também marca um momento importante na carreira de João Victor Gonçalves, que faz sua estreia no horário nobre da Globo. Antes da televisão, o ator construiu uma trajetória principalmente no teatro.