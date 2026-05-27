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Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'

Atriz reagiu à fala do apresentador sobre críticas envolvendo Virginia na cobertura da Copa e clima esquentou nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:56

Luana criticou Leifert após defesa de Virginia na cobertura da Copa Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a causar repercussão nas redes sociais após criticar duramente Tiago Leifert nesta quarta-feira, 27 de maio. A atriz reagiu à defesa feita pelo jornalista em relação à escalação de Virginia Fonseca como repórter especial do Domingão com Huck durante a cobertura da Copa do Mundo.

A polêmica começou depois que Tiago Leifert comentou críticas direcionadas à influenciadora após o anúncio da participação dela no programa da TV Globo. Para o apresentador, parte das reações negativas teria fundo machista. “Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio”, afirmou Leifert em vídeo publicado no YouTube.

O narrador do SBT também argumentou que Virginia não foi contratada para atuação jornalística esportiva tradicional e comparou a participação dela à de convidados especiais que já passaram pelo programa de Luciano Huck.

A fala, porém, não agradou Luana Piovani.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

A atriz compartilhou um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da DiaTV, que criticava a defesa feita por Leifert. No trecho repostado, Duda afirma que as críticas a Virginia não estariam ligadas ao fato de ela ser mulher, mas sim às polêmicas envolvendo divulgação de plataformas de apostas e outras atitudes da influenciadora.

Ao comentar o assunto, Luana disparou contra o ex-apresentador do BBB. “Esse cara é um imbecil total”, escreveu.

A atriz ainda ironizou a situação ao perguntar se Tiago já estaria “desocupado” e finalizou a publicação com outra provocação ao jornalista.

A discussão rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs de Virginia, admiradores de Luana Piovani e seguidores de Tiago Leifert.

Nos últimos meses, Luana tem utilizado as redes com frequência para comentar temas ligados a influenciadores, apostas online e comportamento digital, assunto que já gerou embates públicos anteriores envolvendo outras celebridades.

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