GLOBO

Anitta ganha papel inédito no ‘Estrelas da Casa’ e terá função central no reality da Globo

Cantora vai ajudar na formação de novo grupo musical da próxima temporada do programa da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:09

Anitta assume função inédita e passa a ter papel central no “Estrelas da Casa” Crédito: Divulgação

A cantora Anitta terá uma participação inédita e de destaque na próxima temporada do Estrelas da Casa, da Globo. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (27) durante o painel da emissora no Rio2C. Segundo a Globo, Anitta terá papel central no reality e vai compartilhar experiências ligadas à gestão de carreira, desenvolvimento artístico e mercado musical.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro 1 de 12

Com estreia prevista para agosto, a terceira temporada do programa também terá mudanças na dinâmica. Desta vez, o reality vai focar na formação de grupos musicais, acompanhando todas as etapas de criação, preparação e lançamento dos artistas.

Em vídeo exibido durante o evento, Anitta comentou a nova parceria com o programa. “Vou ter muito a acrescentar, muito a ajudar essa galera que quero ver bombar quando saírem do programa”, afirmou.

A cantora já havia participado de temporadas anteriores do reality, mas agora assume uma função mais estratégica e próxima dos participantes. O programa seguirá com apresentação de Ana Clara.