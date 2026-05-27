Anitta ganha papel inédito no ‘Estrelas da Casa’ e terá função central no reality da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:09
A cantora Anitta terá uma participação inédita e de destaque na próxima temporada do Estrelas da Casa, da Globo. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (27) durante o painel da emissora no Rio2C. Segundo a Globo, Anitta terá papel central no reality e vai compartilhar experiências ligadas à gestão de carreira, desenvolvimento artístico e mercado musical.
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Com estreia prevista para agosto, a terceira temporada do programa também terá mudanças na dinâmica. Desta vez, o reality vai focar na formação de grupos musicais, acompanhando todas as etapas de criação, preparação e lançamento dos artistas.
Em vídeo exibido durante o evento, Anitta comentou a nova parceria com o programa. “Vou ter muito a acrescentar, muito a ajudar essa galera que quero ver bombar quando saírem do programa”, afirmou.
A cantora já havia participado de temporadas anteriores do reality, mas agora assume uma função mais estratégica e próxima dos participantes. O programa seguirá com apresentação de Ana Clara.
A nova temporada do ‘Estrelas da Casa’ é um formato original da TV Globo e terá direção de gênero de Rodrigo Dourado.