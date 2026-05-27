POLÊMICA

Diretora da Globo compartilha postagem com crítica pesada a autora de Vale Tudo: 'Racista'

Publicação de Amora Mautner nas redes foi interpretada como indireta a Manuela Dias

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:36

Manuela Dias e Amora Mautner Crédito: Reprodução

A diretora da Globo Amora Mautner movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (27) após compartilhar uma publicação interpretada por internautas como uma indireta à autora Manuela Dias, responsável pelo remake de ‘Vale Tudo’.

Em meio aos elogios à novela ‘Quem Ama Cuida’, nova trama da faixa das nove, Amora republicou nos stories um comentário de uma internauta elogiando a personagem de Belize Pombal e criticando o papel anterior da atriz em ‘Vale Tudo’.

Momentos de Taís Araújo e Manuela Dias 1 de 20

Na publicação, a usuária escreveu: “Muito simbólico ver Belize nesse núcleo. F*da mesmo, lindo de ver, ainda mais depois do último papel de capacho de gente branca, funcionária super capacitada em cargo de secretária em novela de autora racista que ela fez”.

O compartilhamento rapidamente repercutiu nas redes sociais por causa da expressão “autora racista”, interpretada como uma referência direta a Manuela Dias.

Essa não é a primeira vez que Amora Mautner comenta publicamente sobre ‘Vale Tudo’. Durante a exibição da novela, a diretora já havia defendido a construção dramática da protagonista após críticas feitas por Taís Araujo ao sofrimento enfrentado pela personagem Raquel.

Na ocasião, Amora escreveu nas redes: “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela. É dramaturgia o que fazemos”.