Diretora da Globo compartilha postagem com crítica pesada a autora de Vale Tudo: 'Racista'

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:36
A diretora da Globo Amora Mautner movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (27) após compartilhar uma publicação interpretada por internautas como uma indireta à autora Manuela Dias, responsável pelo remake de ‘Vale Tudo’.
Em meio aos elogios à novela ‘Quem Ama Cuida’, nova trama da faixa das nove, Amora republicou nos stories um comentário de uma internauta elogiando a personagem de Belize Pombal e criticando o papel anterior da atriz em ‘Vale Tudo’.
Momentos de Taís Araújo e Manuela Dias
Na publicação, a usuária escreveu: “Muito simbólico ver Belize nesse núcleo. F*da mesmo, lindo de ver, ainda mais depois do último papel de capacho de gente branca, funcionária super capacitada em cargo de secretária em novela de autora racista que ela fez”.
O compartilhamento rapidamente repercutiu nas redes sociais por causa da expressão “autora racista”, interpretada como uma referência direta a Manuela Dias.
Essa não é a primeira vez que Amora Mautner comenta publicamente sobre ‘Vale Tudo’. Durante a exibição da novela, a diretora já havia defendido a construção dramática da protagonista após críticas feitas por Taís Araujo ao sofrimento enfrentado pela personagem Raquel.
Na ocasião, Amora escreveu nas redes: “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela. É dramaturgia o que fazemos”.
Após a nova publicação, internautas passaram a criticar a postura da diretora. Parte dos comentários apontou que o compartilhamento poderia gerar desgaste desnecessário entre profissionais da própria emissora.