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Diretora da Globo compartilha postagem com crítica pesada a autora de Vale Tudo: 'Racista'

Publicação de Amora Mautner nas redes foi interpretada como indireta a Manuela Dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:36

Manuela Dias e Amora Mautner
Manuela Dias e Amora Mautner Crédito: Reprodução

A diretora da Globo Amora Mautner movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (27) após compartilhar uma publicação interpretada por internautas como uma indireta à autora Manuela Dias, responsável pelo remake de ‘Vale Tudo’.

Em meio aos elogios à novela ‘Quem Ama Cuida’, nova trama da faixa das nove, Amora republicou nos stories um comentário de uma internauta elogiando a personagem de Belize Pombal e criticando o papel anterior da atriz em ‘Vale Tudo’.

Momentos de Taís Araújo e Manuela Dias

Taís Araújo e Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias formalizou denúncia ao compliance da Globo por Reprodução | Instagram
Antônio Pitanga sai em defesa de Manuela Dias no Roda Viva por Reprodução/@manueladiasautora
Viúvo de Gilberto Braga fez críticas à Manuela Dias por Reprodução | Instagram
Manuela Dias mantém segredo sobre o desfecho de Odete Roitman em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Manuela Dias e Taís Araújo por Reprodução
Frase icônica da novela é usada contra Manuela Dias em meio a críticas ao remake por Reprodução
João Ximenes Braga e Manuela Dias por Reprodução
João Ximenes Braga e Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Lucas Teixeira/Globo
Vale Tudo: viúvo de Gilberto Braga detona texto de Manuela Dias por Reprodução
Manuela Dias por Divulgação
Manuela Dias e a capa do livro por divulgação
José Luiz Villamarim e Manuela Dias no lançamento da novela Amor de Mãe por Foto: Isabella Pinheiro/Gshow/Divulgação
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Taís Araújo e Manuela Dias por Reprodução

Na publicação, a usuária escreveu: “Muito simbólico ver Belize nesse núcleo. F*da mesmo, lindo de ver, ainda mais depois do último papel de capacho de gente branca, funcionária super capacitada em cargo de secretária em novela de autora racista que ela fez”.

O compartilhamento rapidamente repercutiu nas redes sociais por causa da expressão “autora racista”, interpretada como uma referência direta a Manuela Dias.

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Essa não é a primeira vez que Amora Mautner comenta publicamente sobre ‘Vale Tudo’. Durante a exibição da novela, a diretora já havia defendido a construção dramática da protagonista após críticas feitas por Taís Araujo ao sofrimento enfrentado pela personagem Raquel.

Na ocasião, Amora escreveu nas redes: “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela. É dramaturgia o que fazemos”.

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Após a nova publicação, internautas passaram a criticar a postura da diretora. Parte dos comentários apontou que o compartilhamento poderia gerar desgaste desnecessário entre profissionais da própria emissora.

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