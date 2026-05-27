Harry Styles comete gafe e estraga pedido de casamento surpresa de fã brasileiro durante show; veja

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:30
O cantor Harry Styles protagonizou um momento inusitado com um casal de fãs brasileiros durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, nesta terça-feira (26).
Antes do show, Harry encontrou Lucas Bajerski e a namorada, Natália Machado, pelas ruas da capital holandesa. Durante a conversa, Lucas revelou ao artista que pretendia pedir a companheira em casamento durante o espetáculo. O problema é que a surpresa acabou sendo entregue antes da hora.
No palco, Harry Styles contou a história para o público e arrancou risadas da plateia ao relembrar o momento. “Lucas disse: ‘Vou pedi-la em casamento no show’. E ela respondeu: ‘O quê?’”, relatou o cantor.
O artista ainda contou que Natália surpreendeu o namorado logo em seguida ao admitir que já tinha descoberto o plano. “Noventa segundos depois, ela disse: ‘Na verdade, eu já vi o anel’. E aí começou uma troca de palavras na minha frente”, brincou Harry.
Apesar do imprevisto, Lucas manteve os planos e fez o pedido durante a música ‘Golden’, um dos sucessos do cantor britânico.
Nas redes sociais, o casal compartilhou vídeos e fotos do momento e agradeceu ao artista pela participação inesperada na história. “Obrigado Harry Styles por tornar essa noite ainda mais especial”, escreveu Lucas em publicação após o show.