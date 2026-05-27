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Wagner Moura adota visual com bigode para viver vampiro em novo filme com Kristen Stewart

Ator baiano muda a aparência para o longa-metragem “Flesh of the Gods”

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:22

Wagner Moura está atualmente filmando
Wagner Moura está atualmente filmando "Flesh of the Gods" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Wagner Moura surgiu com um visual novo nesta quarta-feira (27). O ator baiano adotou um expressivo bigode para a caracterização do personagem Raoul no filme “Flesh of the Gods", no qual interpretará um vampiro ao lado de Kristen Stewart, estrela de “Crepúsculo” (2008).

O registro dos bastidores foi compartilhado por Rachid Talidi, operador de câmera do longa-metragem.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Sob a direção do italiano Panos Cosmatos, o drama acompanha a história de Raoul (Moura) e Alex (Stewart) em uma Los Angeles ambientada nos anos 80. O casal vive em um luxuoso apartamento em um arranha-céu e, todas as noites, aproveita a vida noturna da cidade. No entanto, tudo muda quando eles encontram uma figura misteriosa, líder de um grupo hedonista, que os apresenta a um novo universo tão perigoso quanto sedutor, repleto de excessos, prazer e violência.

Apesar de “Flesh of the Gods” ainda não ter data de estreia definida, Wagner Moura não vai sumir das telas este ano. Em 7 de agosto, ele lança o filme “A Última Casa”, produção original da Netflix. Na trama de suspense, uma família fica refém na própria residência e precisa tentar sobreviver à ameaça que a mantém trancada.

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Tags:

Filmes Wagner Moura Vampiros Bigode

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