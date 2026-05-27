CINEMA

Wagner Moura adota visual com bigode para viver vampiro em novo filme com Kristen Stewart

Ator baiano muda a aparência para o longa-metragem “Flesh of the Gods”

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:22

Wagner Moura está atualmente filmando "Flesh of the Gods" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Wagner Moura surgiu com um visual novo nesta quarta-feira (27). O ator baiano adotou um expressivo bigode para a caracterização do personagem Raoul no filme “Flesh of the Gods", no qual interpretará um vampiro ao lado de Kristen Stewart, estrela de “Crepúsculo” (2008).

O registro dos bastidores foi compartilhado por Rachid Talidi, operador de câmera do longa-metragem.

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Sob a direção do italiano Panos Cosmatos, o drama acompanha a história de Raoul (Moura) e Alex (Stewart) em uma Los Angeles ambientada nos anos 80. O casal vive em um luxuoso apartamento em um arranha-céu e, todas as noites, aproveita a vida noturna da cidade. No entanto, tudo muda quando eles encontram uma figura misteriosa, líder de um grupo hedonista, que os apresenta a um novo universo tão perigoso quanto sedutor, repleto de excessos, prazer e violência.