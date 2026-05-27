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Demi Lovato anuncia show solo em São Paulo após o Rock in Rio; veja preços e setores

Cantora se apresenta na capital paulista no dia 15 de setembro com a turnê “It’s Not That Deep”

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:52

Demi Lovato fará show solo em São Paulo no dia 15 de setembro
Demi Lovato fará show solo em São Paulo no dia 15 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

Demi Lovato anunciou que fará um show solo em São Paulo no dia 15 de setembro, no Suhai Music Hall. As informações foram divulgadas pela produtora Live Nation Brasil nesta quarta-feira (27).

A cantora já estará no Brasil para se apresentar no Rock in Rio em 12 de setembro, data em que será co-headliner da programação do festival ao lado do Maroon 5. A última vez que Demi esteve em terras brasileiras foi em 2023, quando se apresentou no festival The Town.

O show na capital paulista faz parte da turnê “It’s Not That Deep”, que contempla o nono álbum de estúdio da carreira de Lovato. A venda dos ingressos começa a partir de quinta-feira (28), às 10h, por meio do site da Ticketmaster Brasil. Na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, a comercialização se inicia às 11h do mesmo dia. Os bilhetes podem ser parcelados em até 3x sem juros.

Demi Lovato

Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
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Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
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Demi Lovato por Reprodução/Instagram

Confira os preços e setores do show de Demi Lovato em São Paulo:

PISTA: R$ 245,00 (meia-entrada) e R$ 490,00 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 395,00 (meia-entrada) e R$ 790,00 (inteira);

MEZANINO 2º PISO: R$ 420,00 (meia-entrada) e R$ 840,00 (inteira);

CAMAROTE 2º PISO A/B: R$ 435,00 (meia-entrada) e R$ 870,00 (inteira);

CAMAROTE 1º PISO A/B: R$ 445,00 (meia-entrada) e R$ 890,00 (inteira).

Demi Lovato é dona de hits como “Cool for the Summer”, “Heart Attack”, “Really Don’t Care” e “Confident”. Na carreira como atriz, já participou de projetos como “Camp Rock”, “Sunny entre Estrelas” e “Programa de Proteção para Princesas”, produções de sucesso da Disney.

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Tags:

Show são Paulo Demi Lovato Rock in rio 2026

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