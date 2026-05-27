ESPORTE

Ex-repórter da Globo, Tino Marcos faz desabafo ao pedir emprego na internet e desfecho surpreende seguidores

Jornalista esportivo esteve na Globo por 35 anos e já cobriu oito Copas do Mundo

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:03

Tino Marcos desabafa ao pedir oportunidades de emprego após cinco anos fora da Globo Crédito: Reprodução/Instagram

Tino Marcos surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo, nesta quarta-feira (27), no qual pedia novas oportunidades no mercado como repórter esportivo.

Com a legenda “desabafo”, a publicação do jornalista mencionava sua saída da Globo há cinco anos e sugeria que havia chegado o momento de voltar à ativa. No relato, Tino afirmava estar à procura de vagas e destacava seu currículo de peso, composto pela cobertura de oito Copas do Mundo.

"Eu pensei bastante até fazer esse vídeo, mas eu acho que chegou a hora. Eu acho que eu preciso abrir um pouco o meu coração. Há um pouco mais de cinco anos eu saí da Globo. Feliz da vida. Foi muito legal a maneira como eu saí. Foi bom demais. Aproveitei muito da família, da minha mulher, a gente viajou... Maravilhoso! Mas o tempo passou. Já são mais de cinco anos. E eu estou precisando trabalhar. Então, aproveitando este vídeo para que eventualmente alguém possa se interessar por aquele velho repórter que cobriu oito Copas do Mundo”, iniciou.

Recentemente, o jornalista havia voltado aos holofotes ao comandar, ao lado de Erika Januza, a cerimônia de convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, no dia 18 de maio.

Ainda na postagem, ele comentou que já vinha contatando colegas, mas sem sucesso até então: "Eu tenho falado com amigos. Tenho tentado falar, pelo menos. Mas até agora nada concreto aconteceu. Estou tentando”.

“Acho que é uma época muito favorável para mim, porque agora é hora de Copa do Mundo, então quem sabe alguém se interessa em me contratar? Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte. Enfim, é um momento. Alguém aí tem alguma sugestão, alguma oportunidade? Estamos aí. Valeu!”, encerrou o vídeo.

Acontece que o apelo era fictício. Tudo não passou de uma ação de marketing para anunciar que Tino Marcos agora integra o time de apresentadores do projeto Aquele Campeonato, do canal Porta dos Fundos.

Tino Marcos 1 de 5

Com o veterano de volta aos bastidores do esporte, a atração estreia no dia 10 de junho nos canais Porta dos Fundos e Porta TV, no YouTube, com exibições às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. O conteúdo também será disponibilizado no Spotify após a transmissão. Além do jornalista, a equipe conta com nomes como Marcelo Adnet, Rafael Saraiva e uma apresentadora que ainda não teve a identidade revelada.

Aos 64 anos, Tino Marcos possui uma longa e consolidada trajetória na imprensa esportiva e iniciou na Globo em 1985. Após 35 anos na emissora, ele decidiu encerrar o contrato em 2021, justificando ao portal ge, na ocasião, que desejava se dedicar à família e que sentia a sensação de dever cumprido.